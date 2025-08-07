Το «θερμόμετρο» ανεβάζει η Τουρκία, υποστηρίζοντας πως εμπόδισε έρευνες για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τουρκικά ΜΜΕ να αναφέρουν, επικαλούμενα πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, πως «απετράπη ελληνοκυπριακή προσπάθεια παραβίασης της τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Όπως υποστηρίζεται σε δημοσίευμα της Daily Sabah, η κυπριακή κυβέρνηση είχε εκδώσει «παράνομη Navtex» στις 5 Αυγούστου, ορίζοντας μια ζώνη την οποία η Τουρκία θεωρεί δικής της δικαιοδοσίας για έρευνες από το πλοίο Fugro Gauss, υπό σημαία Γιβραλτάρ, για σκοπούς του υποθαλάσσιου καλωδίου οπτικής ίνας EMC. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Άγκυρα χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή ως νέα προσπάθεια της Κύπρου για δημιουργία τετελεσμένου σε «διαφιλονικούμενα ύδατα».

Σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η Τουρκία ανέπτυξε ναυτικές μονάδες θα αεροσκάφη στην περιοχή και προειδοποίησε το Fugro Gauss ότι δεν μπορούσε να διεξάγει επιστημονικές δραστηριότητες στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα» χωρίς την άδεια της Άγκυρας, με τις τουρκικές αρχές να κηρύσσουν «κενή» την κυπριακή Navtex.

«Τέτοιες ενέργειες χωρίς άδεια είναι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και δεν θα γίνουν αποδεκτές» υποστήριξε αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας.

Στο δημοσίευμα της Daily Sabah γίνεται παραλληλισμός με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας- Κύπρου, αναφέροντας πως στρατιωτικές πηγές ισχυρίζονται ότι αν και τα δύο projects είναι διαφορετικά, και τα δύο υπόκεινται στις ίδιες νομικές προϋποθέσεις, υποστηρίζοντας πως οποιαδήποτε πόντιση καλωδίου ή έρευνες στην «τουρκική υφαλοκρηπίδα» πρέπει να έχει την έγκριση της Άγκυρας.