Ένταση μεταξύ κατοχικών δυνάμεων και δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνών έλαβε χώρα στην Κύπρο, στη νεκρή ζώνη (περιοχή Πέργαμος) – και συγκεκριμένα σε περιοχή όπου υπάρχουν τουρκοκυπριακές κτηνοτροφικές μονάδες.

Σύμφωνα με το ΡΙΚ, η ψευδοαστυνομία διεξάγει το τελευταίο διάστημα περιπολίες έως και 10 φορές την ημέρα, με περισσότερα άτομα, επιδιώκοντας να αλλάξει το καθεστώς της περιοχής. Λόγω της κατάστασης που προέκυψε και με τον αφθώδη πυρετό, οι κτηνίατροι δεν μπορούσαν να εισέρχονται στην περιοχή, καθώς τους το απαγόρευσαν οι κατοχικές αρχές.

Advertisement

Advertisement

Εδώ και ημέρες, οι Τουρκοκύπριοι κτηνοτρόφοι ζητούν από τους κτηνίατρους να μεταβούν στην περιοχή, ωστόσο οι κατοχικές αρχές εμποδίζουν το έργο τους, μπλοκάροντας ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία καλούνται να συνοδεύσουν τους κτηνιάτρους στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα Ηνωμένα ‘Εθνη αύξησαν σήμερα τις περιπολίες και το προσωπικό που βρίσκεται επί τοπου και η ψευδοαστυνομία απέστειλε δυνάμεις του κατοχικού στρατού.

Δεν υπήρξαν συγκρούσεις και η κατάσταση στην περιοχή της Πύλας ήταν ήρεμη το πρωί, δήλωσε στο ΚΥΠΕ, την Τετάρτη, απαντώντας σε ερώτηση ο εκπρόσωπος τύπου της ΟΥΝΦΙΚΥΠ, Αλίμ Σιντίκ, τονίζοντας πως ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα και Επικεφαλής της ειρηνευτικής δύναμης, Χασίν Ντιάν, «παροτρύνει για ηρεμία και αυτοσυγκράτηση στην Πύλα, με σεβασμό στους όρους εντολής της ΟΥΝΦΙΚΥΠ».

Σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου (philenews) οι κινήσεις των κατοχικών δυνάμεων έχουν γίνει από χθες, ενώ πλέον έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Η ελληνοκυπριακή πλευρά από την στιγμή που έχει αναλάβει η ΟΥΝΦΙΚΥΠ δεν έχει σκοπό να εμπλακείκαι αναμένει από την ειρηνευτική δύναμη να πράξει το καθήκον της.

Όπως μετέδωσε ο «Φιλελεύθερος», στο σημείο μεταφέρθηκαν άρματα μάχης (15, σύμφωνα με το SigmaLive και την «Καθημερινή» της Κύπρου), ενώ αναπτύχθηκαν και δυνάμεις των βρετανικών βάσεων σε εδάφη που ελέγχονται από αυτές και γειτνιάζουν με την περιοχή, καθώς είχε προηγηθεί τις προηγούμενες ημέρες διαμάχη μεταξύ των κατοχικών δυνάμεων και της ΟΥΝΦΙΚΙΠ. Οι κατοχικές δυνάμεις ενίσχυσαν την παρουσία τους, προκαλώντας την αντίδραση της Ειρηνευτικής Δύναμης.

▶️ Επεισόδια στο Πέργαμος: Ο κατοχικός στρατός κατέβασε 15 άρματα μάχης (PICS)#Cyprus https://t.co/XgF9zlcdPy — Sigmalive (@Sigmalivecom) April 15, 2026

Παραβιάσεις στο Πέργαμος -Ο κατοχικός στρατός μετέφερε 15 άρματα μάχης – https://t.co/jM543ZRMAf — Καθημερινή Κύπρου (@Kathimerini_Cy) April 15, 2026