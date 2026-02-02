Ο Νίκος Καραχάλιος «ξαναχτυπά» με στόχο την Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας μία δήλωση που (κατά τον ίδιο) έχει κάνει ο Παύλος Ντε Γκρες σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον κύριο Καραχάλιο, ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευθεί με κόμμα στις επικείμενες εκλογές και – κατά το Νίκο Καραχάλιο – αυτό ίσως σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση συμπόρευσης στο πλαίσιο του υπό σύσταση νέου κόμματος: «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει υπό τη μορφή ρητορικού ερωτήματος στην ανάρτησή του.

Λίγο αργότερα ακολουθεί ανάρτηση Καραχάλιου (και πάλι στο «X») με αναφορά στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία. Ο Νίκος Καραχάλιος κάνει ένα σκληρό λογοπαίγνιο εναντίον του και γράφει «Φειδίας ή Φιδίας», ενώ παραλληλίζει την υπόθεση που συζητείται στην Κύπρο σε σχέση με την ενοικίαση κατοικίας από τον ευρωβουλευτή με τα δημοσιεύματα για τα οικονομικά του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού λάμβανε τις αποφάσεις…

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στην πλατεία Συντάγματος, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, βρίσκεται για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη μέρα στην πλατεία Συντάγματος σε απεργία πείνας. Με αυτή την πράξη ζητά να πέσει “άπλετο φως” στις συνθήκες θανάτου του παιδιού του και να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή και νέα εξέταση της σορού. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)