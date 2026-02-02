Ο Νίκος Καραχάλιος «ξαναχτυπά» με στόχο την Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας μία δήλωση που (κατά τον ίδιο) έχει κάνει ο Παύλος Ντε Γκρες σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Σύμφωνα με τον κύριο Καραχάλιο, ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευθεί με κόμμα στις επικείμενες εκλογές και – κατά το Νίκο Καραχάλιο – αυτό ίσως σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση συμπόρευσης στο πλαίσιο του υπό σύσταση νέου κόμματος: «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει υπό τη μορφή ρητορικού ερωτήματος στην ανάρτησή του.
ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026
Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου
(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο
το ενδεχομενο
να "πολιτευτει
με καποιο κομμα"..!
ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?
Το απολυτο "παντρεμα"💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj
Λίγο αργότερα ακολουθεί ανάρτηση Καραχάλιου (και πάλι στο «X») με αναφορά στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία. Ο Νίκος Καραχάλιος κάνει ένα σκληρό λογοπαίγνιο εναντίον του και γράφει «Φειδίας ή Φιδίας», ενώ παραλληλίζει την υπόθεση που συζητείται στην Κύπρο σε σχέση με την ενοικίαση κατοικίας από τον ευρωβουλευτή με τα δημοσιεύματα για τα οικονομικά του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού λάμβανε τις αποφάσεις…
Υπενθυμιση!— NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 2, 2026
Ο Φειδιας-ή Φιδιας-ειναι ο πλεον κολλητος της Καρυ στο Ευρωκοινοβουλιο!
Μολις"συνεληφθη"σε θεση offside
στα οικονομικα του!
Σας θυμιζει κατι σε σχεση μ'εναν Συλλογο+την πρωην Προεδρο του?
Επισης:
Ο "Φιδιας" πηγε Λεμεσσο ως "ερωτικος μεταναστης" https://t.co/MTJRebQN7y