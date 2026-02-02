Tελετη αφης και παραδοσης της Ολυμπιακης Φλογας στην Ιταλικη Επιτροπη Ολυμπιακων Αγωνων για τους χειμερινους Ολυμπιακους Αγωνες στο Μιλανο .Ο προεδρος της ΕΟΕ Ισιδωρος Κουβελος παρεδωσε την φλογα στον Ιταλο Προεδρο της Οργανωτικης Επιτροπης -Στη φωτο ΦΩΤΟ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI

Ο Νίκος Καραχάλιος «ξαναχτυπά» με στόχο την Μαρία Καρυστιανού, συνδέοντας μία δήλωση που (κατά τον ίδιο) έχει κάνει ο Παύλος Ντε Γκρες σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σύμφωνα με τον κύριο Καραχάλιο, ο Παύλος Ντε Γκρες αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πολιτευθεί με κόμμα στις επικείμενες εκλογές και – κατά το Νίκο Καραχάλιο – αυτό ίσως σημαίνει ότι υπάρχει πρόθεση συμπόρευσης στο πλαίσιο του υπό σύσταση νέου κόμματος: «Λέτε τελικά να βρέθηκε ο ηγέτης που έψαχνε η Μαρία;», αναφέρει υπό τη μορφή ρητορικού ερωτήματος στην ανάρτησή του.

Advertisement

Advertisement

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ!💣❗️🎙

Ο Παυλος σε συνεντευξη στο Ν.Χατζηνικολαου

(θα παιχτει την Πεμπτη) αφηνει ανοιχτο

το ενδεχομενο

να "πολιτευτει

με καποιο κομμα"..!

ΛΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΝΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ ΕΨΑΧΝΕ Η ΜΑΡΙΑ?

Το απολυτο "παντρεμα"💣 το εγκρινει +ο Σουρλας?https://t.co/fPTtozS9kj — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 1, 2026

Λίγο αργότερα ακολουθεί ανάρτηση Καραχάλιου (και πάλι στο «X») με αναφορά στον Κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία. Ο Νίκος Καραχάλιος κάνει ένα σκληρό λογοπαίγνιο εναντίον του και γράφει «Φειδίας ή Φιδίας», ενώ παραλληλίζει την υπόθεση που συζητείται στην Κύπρο σε σχέση με την ενοικίαση κατοικίας από τον ευρωβουλευτή με τα δημοσιεύματα για τα οικονομικά του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών, όπου το προηγούμενο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού λάμβανε τις αποφάσεις…

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι, στην πλατεία Συντάγματος, Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025. Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που συγκαταλέγεται στα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών, βρίσκεται για δέκατη τέταρτη συνεχόμενη μέρα στην πλατεία Συντάγματος σε απεργία πείνας. Με αυτή την πράξη ζητά να πέσει “άπλετο φως” στις συνθήκες θανάτου του παιδιού του και να γίνει δεκτό το αίτημά του για εκταφή και νέα εξέταση της σορού. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Υπενθυμιση!

Ο Φειδιας-ή Φιδιας-ειναι ο πλεον κολλητος της Καρυ στο Ευρωκοινοβουλιο!

Μολις"συνεληφθη"σε θεση offside

στα οικονομικα του!

Σας θυμιζει κατι σε σχεση μ'εναν Συλλογο+την πρωην Προεδρο του?

Επισης:

Ο "Φιδιας" πηγε Λεμεσσο ως "ερωτικος μεταναστης" https://t.co/MTJRebQN7y — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) February 2, 2026