Το… μπαλάκι στην αντιπολίτευση πέταξε η Νίκη Κεραμέως απέναντι στις επικρίσεις που δέχτηκε για την υπόθεση Παναγόπουλου κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Τα προγράμματα κατάρτισης δεν είναι καινούργια και σωστά τα ενθαρρύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για αυτό και γίνονταν και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα από την τότε αναπληρώτρια υπουργό Ράνια Αντωνοπούλου» τόνισε η Νίκη Κεραμέως απαντώντας στον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρήλο, ο οποίος την κατηγόρησε ότι «κλείνει τα μάτια της στις καταγγελίες».

Advertisement

Advertisement

Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε την ανάγκη να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, υπενθυμίζοντας ότι η εισαγγελική έρευνα στρέφεται κατά φυσικού προσώπου. «Ερευνάται από τη Δικαιοσύνη, έχει υπάρξει εισαγγελική έρευνα κατά φυσικού προσώπου. Είναι σημαντικό να χυθεί άπλετο φως, μένει να ακούσουμε τις τοποθετήσεις όλων και να κρίνει η Δικαιοσύνη» ανέφερε, χαρακτηριστικά, η Νίκη Κεραμέως.

εραΣημειώνεται πως αύριο Πέμπτη εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ προγραμματίζεται η ψήφιση του να ολοκληρωθεί την Παρασκευή.