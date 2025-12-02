Στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου μίλησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αναφερόμενη στη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της οικονομίας.

Η Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα επανέλαβε τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ να αναφέρεται στα κοινά συμφέροντα που προάγουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή, ενώ επισήμανε ότι η συνεργασία στην άμυνα ενισχύεται με σκοπό το Αιγαίο πέλαγος να παραμέινει θάλασσα σταθερότητας.

Advertisement

Advertisement