Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε σήμερα Πέμπτη 13/11/2025 λίγο μετά της 12 το μεσημέρι στο Μέγαρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για να συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, με την συζήτηση τους να γίνεται σε πολύ θερμό κλίμα.

Η συνάντηση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο στην Αρχιεπισκοπή, πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διατήρησης και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ της Εκκλησίας της Ελλάδος και των αμερικανικών αρχών, ενώ αναμένεται να καλύψει θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Αναμένεται να συζητήσουν θέματα ανθρωπιστικά και θέματα που αφορούν την σχέση της Εκκλησίας με την πρεσβεία.

Τα πρώτα λόγια του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου έξω από το γραφείο ήταν: «Ο θεός να σας ευλογεί. Να περάσετε καλά στην Ελλάδα» με την πρέσβειρα να απαντάει «Ευχαριστω. Ειναι θαυμάσιο που είμαι εδώ μαζί σας».

Κατά την διάρκεια της συζήτησης τους η Κίμπερλι Γκιλφόιλ αποκάλυψε ότι ο γιός της είναι ιδιαίτερα χαρούμενος που συναντήθηκε εκείνη με τον Αρχιεπίσκοπο καθώς τώρα θα μπορούνε να πηγαίνουν στην εκκλησία, Γι’ αυτό υποσχέθηκε στον γιό της ότι θα παρίσταται σε όσες περισσότερες ακολουθίες μπορεί.

Επίσης έδωσε λεπτομέρειες για το πρώτο τους τηλεφώνημα, καθώς όπως είπε ήταν ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε και τον ευχαρίστησε που ήταν τόσο ενθαρρυντικός. Ένιωσε όπως είπε μία «πνευματική σύνδεση» μαζί του από την πρώτη κιόλας φορά που μιλήσανε.