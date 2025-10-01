Οι Γιώργος Γεραπετρίτης και Αντόνιο Ταγιάνι, Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Ιταλίας, υπέγραψαν κοινή δήλωση, με την οποία καλεί το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια στις ανθρωπιστικές αποστολές στη Λωρίδα της Γάζας και να επιτρέψουν την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων προξενικής συνδρομής.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση των δύο Υπουργών Εξωτερικών, «η Ελλάδα και η Ιταλία παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla» και καλούν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συμμετεχόντων και να επιτρέψουν την παροχή όλων των μέτρων προξενικής συνδρομής».

Ταυτόχρονα, Γ. Γεραπετρίτης και Α. Ταγιάνι καλούν τα μέλη του στολίσκου να δεχτούν την πρόταση από το Λατινικό Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, το οποίο είναι πρόθυμο να αναλάβει την ασφαλή παράδοση βοήθειας στους πολίτες της Παλαιστίνης.

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, απευθύνουμε έκκληση προς τις γυναίκες και τους άνδρες του στολίσκου να αποδεχθούν την πρόταση του Λατινικού Πατριαρχείου Ιεροσολύμων να αναλάβει την ασφαλή παράδοση της βοήθειας, ως έκφραση αλληλεγγύης προς τα παιδιά, τις γυναίκες και τους άνδρες της Γάζας», αναφέρεται στην κοινή δήλωση Ελλάδας και Ιταλίας.

«Χάρη στη διπλωματική πρωτοβουλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald J. Trump, παρουσιάζεται, για πρώτη φορά, μια απτή ευκαιρία να τερματισθεί αυτή η βίαιη σύγκρουση και η οδύνη του παλαιστινιακού πληθυσμού, μέσω και της πλήρους πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Ελλάδα και η Ιταλία επαναλαμβάνουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, καθώς και για την επίτευξη εκεχειρίας το συντομότερο δυνατό.

Σε αυτήν την εξαιρετικά ευαίσθητη συγκυρία, άπαντες πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες, τις οποίες θα μπορούσαν να εκμεταλλευθούν εκείνοι που εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη», αναφέρεται χαρακτηριστικά.