«Άφησε ένα κόμμα στο 17,7%, και θα συγκροτήσει ένα κόμμα το οποίο θα κινείται στο 10%», ανέφερε για τον Αλέξη Τσίπρα, μιλώντας στο ΕΡΤNews ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, με αφορμή το βιβλίο του.

Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι θα διαβάσει το βιβλίο με την ησυχία του τα Χριστούγεννα αλλά από όσα έχουν αποτυπωθεί στον Τύπο και τον δημόσιο διάλογο καταλήγει σε ένα πρώτο συμπέρασμα: «Με βάση ζητήματα στα οποία αναφέρεται ο πρώην πρωθυπουργός, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα Δημοκρατίας στον ΣΥΡΙΖΑ».

Advertisement

Advertisement

«Η συνεργασία με τους ΑΝΕΛ, η κυβερνητική συνεργασία, δεν συζητήθηκε καθόλου στα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, η οποία ήταν και η αρμόδια για να αποφασίσει σχετικά. Είναι διαφορετικό το συνταγματικό προαπαιτούμενο της δήλωσης από έναν αρχηγό κόμματος να στηρίξει μια κυβέρνηση η οποία δεν έχει την απόλυτη πλειοψηφία κι επίσης είναι διαφορετικό το θέμα της κυβερνητικής συνεργασίας. Είχα πει ότι μάλλον έπρεπε να είχαμε συνεργαστεί με το “Ποτάμι”. Σας λέω ότι σήμερα καταλήγω ότι ήταν ένα τεράστιο στρατηγικό λάθος για τον ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν η αρχή της σύμπτυξης του αντι-ΣΥΡΙΖΑ μετώπου που ολοκληρώθηκε με το δημοψήφισμα. Απόφαση φαντάζομαι πήρε ο πρώην πρωθυπουργός με ένα πολύ στενό κύκλο συνεργατών και δεν ξέρω αν συνεδρίασε ούτε καν η Πολιτική Γραμματεία», ανέφερε.

«Το ότι επελέγη ο Βαρουφάκης έναντι του Σταθάκη που ξέραμε όλοι ότι θα ήταν ο επόμενος υπουργός Οικονομίας, κάτι δηλώνει και οι εξηγήσεις που δίνει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του είναι εξηγήσεις μάλλον που παράγουν περισσότερα προβλήματα απ ότι ο ίδιος ήθελε να λύσει. Εδώ υπήρχε ένα κόμμα το οποίο είχε αποφασίσει σχετικά με την επαναδιαπραγμάτευση και απ ό, τι καταλαβαίνω και από αυτά που λέει και ο Βαρουφάκης τώρα, είχε πει εντελώς διαφορετικά πράγματα στον πρώην πρωθυπουργό και μάλιστα εγγράφως. Είναι προφανές ότι ότι δεν θα γινόταν το ίδιο πράγμα και γι αυτό επελέγη άλλος. Είναι επίσης αποδεδειγμένο από την πραγματικότητα και από την πορεία των πραγμάτων ότι εκείνη την περίοδο γινόντουσαν άλλα πράγματα. Ήταν ζητήματα τα οποία δεν επιτρέπεται σε ένα δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς να ελέγχονται και να δρομολογούνται με αποφάσεις αποκλειστικά του προέδρου. Αυτά είναι ζητήματα αρχής, κατά τη γνώμη μου. Δεν τηρήθηκαν αυτά που έπρεπε να τηρηθούν όσον αφορά τη διαδικασία και τη θεσμική πορεία των πραγμάτων και βρεθήκαμε σε αυτό το σημείο», επισημαίνει ο κ. Κοντονής.

Novartis

«Αν και γι αυτά έχω καταθέσει στο Ειδικό Δικαστήριο, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει ότι επείσθη από την πλειοψηφία των συνεργατών του. Τι είναι αυτό τώρα; Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί οι συνεργάτες που αποφάσισαν; Γιατί; Για το λάθος και ποιο ήταν το λάθος; Ήταν δηλαδή η παραπομπή, η συμμετοχή στην παραπομπή, το οποίο είναι απαράδεκτο και μόνο που το συζητάμε, ενός πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του κυρίου Πικραμμένου για παράδειγμα, η πλέον ακραία περίπτωση από τους δέκα που ήρθαν. Η ουσία του πράγματος είναι ότι και σε αυτό το σημείο μένει σκιά. Μένει ένα σκοτεινό δωμάτιο στο οποίο ποτέ δεν έχουμε πληροφορηθεί τι έχει συμβεί. Δεν το ξέρω ούτε εγώ, ο οποίος ήμουν τότε υπουργός Δικαιοσύνης και ήμουν ο άνθρωπος που είχε στείλει την υπόθεση Novartis στην Δικαιοσύνη», ανέφερε ο Σταύρος Κοντονής.