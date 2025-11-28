Ο Κυριάκος Πιερρακάκης διεκδικεί επίσημα την προεδρία του Eurogroup, με την υποψηφιότητά του να επιβεβαιώνεται από πρόσωπα που γνωρίζουν τα σχέδιά του, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη θέση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μόλις οκτώ μήνες, έχει κερδίσει τον σεβασμό των Ευρωπαίων ομολόγων του και θεωρείται μια ισχυρή επιλογή για τη διαδοχή του Πασκάλ Ντόναχιου. Ήδη από τις αρχές Νοεμβρίου, ο Πιερρακάκης δήλωνε στο Bloomberg ότι μια κορυφαία ευρωπαϊκή θέση για Έλληνα αξιωματούχο «θα συμβόλιζε την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια». Στα πρώτα του 40 χρόνια, με σπουδές στην πληροφορική και την πολιτική οικονομία, έχει διανύσει μια ταχεία δημόσια διαδρομή: από υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης (2019-2023), όπου ηγήθηκε της ψηφιοποίησης του κράτους, σε υπουργός Παιδείας που άνοιξε τον δρόμο για ιδιωτικά πανεπιστήμια, και πλέον υπουργός Οικονομίας, αναφέρει το αμερικανικό μέσο. Απέναντί του βρίσκεται ο 45χρονος Βέλγος Πιτερ Βαν Πετέγκεμ, αναπληρωτής πρωθυπουργός και από τα πιο έμπειρα μέλη του Eurogroup. Από τον Φεβρουάριο του 2025 ανέλαβε υπουργός Προϋπολογισμού στην κυβέρνηση του Μπάρτ ντε Βέβερ, ενώ προηγουμένως υπηρέτησε ως υπουργός Οικονομικών υπό τον Αλεξάντερ ντε Κρόο. Είχε μάλιστα την προεδρία του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ κατά τη βελγική προεδρία το 2024. Η υποψηφιότητά του θεωρείται κρίσιμη, καθώς το Βέλγιο βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την Κομισιόν για τη χρήση ρωσικών «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων υπέρ της Ουκρανίας. Το Eurogroup έχει μόλις τέσσερις προέδρους στην ιστορία του από το 2005: τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τον Γέρον Ντέισελμπλουμ, τον Μάριο Σεντένο και τον Πασκάλ Ντόναχιου, που αποχώρησε νωρίτερα τον Νοέμβριο. Η ανανέωση της ηγεσίας έρχεται σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την ευρωζώνη: δημοσιονομικοί κανόνες, στήριξη στην Ουκρανία και η ανάγκη για βαθύτερη οικονομική ενοποίηση. Στον αρχικό κατάλογο ισχυρών υποψηφίων υπήρχε και ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο, ο οποίος όμως απέσυρε την υποψηφιότητά του. Το υπουργείο του εξήγησε ότι η Ισπανία «θα παραμείνει δεσμευμένη στην ενίσχυση του Eurogroup ως κινητήριας δύναμης της οικονομικής ενοποίησης της Ευρώπης», με στόχο να διατηρήσει ισχυρή παρουσία σε κρίσιμους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Το επόμενο διάστημα θα καθορίσει αν η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη θεσμική καταξίωση της τελευταίας δεκαετίας — ή αν η μάχη θα εξελιχθεί σε σκληρό γεωπολιτικό παιχνίδι ανάμεσα σε Βέλγιο και νότο.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup

