«Δεν θα κάνουμε κανένα σχόλιο για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού», απάντησε λακωνικά ο Παύλος Μαρινάκης σε ερώτηση για τις τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά, χθες (9/11) στην τηλεόραση του ΑΝΤ1.

Απάντησε όμως σε ερώτημα για το αν η κυβέρνηση είναι «σημιτικό ΠΑΣΟΚ», μία θέση που εξέφρασε κατά τη συνέντευξη του ο Αντώνης Σαμαράς.

«Οι πολίτες θα το αξιολογήσουν», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενώ εστίασε σε συγκεκριμένες κυβερνητικές δράσεις.

«Δεν μπορώ να θυμηθώ πιο φιλελεύθερη πολιτική που έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Θυμίστε μου άλλη κυβέρνηση που έχει κάνει τόσες φοροαπαλλαγές ή τόσες φοροελαφρύνσεις.

Δεν μπορώ να θυμηθών πιο συνεπή στην ιδεολογία μας πολιτική από την πολιτική μας στο μεταναστευτικό. Όπου από εκεί που δεν υπάρχουν σύνορα στη θάλασσα ή το οι μετανάστες λιάζονται, έχουμε την καλύτερη αντιμετώπιση, συγκριτικά με οποιαδήποτε άλλη χώρα στην Ευρώπη.

Δεν νομίζω ότι μπορώ να θυμηθώ πιο διαχρονική πρόταση κάθε υγιούς μέλους της κοινωνίας από την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Δεν μπορώ να θυμηθώ κυβέρνηση να έχει υπογράψει τόσο σημαντικές συμφωνίες-ζητούμενα για τη χώρα μας για πολλές δεκαετίες. ΑΟΖ με την Ιταλία, που οδήγησε στα όσα σημαντικά ανακοινώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. ΑΟΖ με την Αίγυπτο, επέκταση στο Ιόνιο, στα 12 ν.μ., θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, εξοπλιστικά», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης υπενθυμίζοντας επίσης την κατάργηση του ασύλου της ανομίας στα πανεπιστήμια, την επιβολή του νόμου στα γήπεδα.

«Εκπροσωπώ μία κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που έχουμε μάθει να μιλάμε μέσα από το έργο μας», τόνισε στη συνέχεια ο Παύλος Μαρινάκης εξηγώντας ότι η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση κάνει τη χώρα καλύτερη και «βασίζεται στις αρχές και τις αξίες της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα στις υγιείς επιδιώξεις της σιωπηρής πλειοψηφίας των πολιτών»