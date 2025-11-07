Η χθεσινή ημέρα ήταν μία καλή ημέρα για την κυβέρνηση. Οι ανακοινώσεις για έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο από τον αμερικανικό κολοσσό ExxonMobil προκάλεσαν ευφορία στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αυτή η συμφωνία, σε συνδυασμό με το αμερικανικό σχέδιο για τον Κάθετο Διάδρομο και το ρόλο της χώρας ως πύλη εισόδου του LNG στην Ευρώπη, μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό αλλά και οικονομικό σκηνικό προς όφελος της Ελλάδας. Σημαντική εξέλιξη είναι και η δημιουργία του μετώπου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ για την Ανατολική Μεσόγειο. Η θέση της χώρας ισχυροποιείται καθώς αναδεικνύεται σε καθοριστικό «παίκτη» στο κομμάτι της ενέργειας.

Advertisement

Advertisement

Τα οφέλη από τις εξελίξεις αυτές αναμένεται να τονίσει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που θα μιλήσει στις 9 το πρωί στην 6η Υπουργική Συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC), στο Ζάππειο Μέγαρο.

«Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας: αξιοποιούμε με σχέδιο και όραμα τον εθνικό μας πλούτο. Για μία Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, γεωπολιτικά ισχυρή και επενδυτικά ελκυστική», ανέφερε χθες στο μήνυμα του, μετά τις ανακοινώσεις από το Ζάππειο.

Ο παράγοντας Αντώνης Σαμαράς

Αν οι εξελίξεις στα ενεργειακά προκαλούν αισιοδοξία και είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση θα επενδύσει πολιτικά σε αυτό το θετικό momentum, αυτές στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις. Η είδηση ότι ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει για όλους και για όλα στον ΑΝΤ1 την Κυριακή το μεσημέρι, θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει όλους στο Μέγαρο Μαξίμου –αλλά και σε πολλά άλλα πολιτικά γραφεία- να ανοίξουν τις τηλεοράσεις τους τη συγκεκριμένη ώρα. Όπως είναι επόμενο, το ενδιαφέρον για τα όσα θα πει ο πρώην πρωθυπουργός είναι μεγάλο καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τοποθετηθεί και στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος.

Σε κάθε περίπτωση αυτή η συνέντευξη μπορεί να προκαλέσει εξελίξεις. Τόσο στο ευρύτερο πολιτικό σκηνικό, όσο και στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Προβληματισμός για τη στάση βουλευτών

Και όλα αυτά ενώ η κυβέρνηση βλέπει την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος να είναι σε εγρήγορση. Η στάση αρκετών βουλευτών στο θέμα των ΕΛΤΑ φαίνεται να προβλημάτισε το Μέγαρο Μαξίμου – ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βέβαια δικαιολόγησε τις αντιδράσεις, καθώς όπως είπε δεν υπήρξε ενημέρωση τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού. Λίγες ώρες αργότερα όμως ήρθε η κατάθεση στη Βουλή της ερώτησης 11 βουλευτών για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Σημάδι και αυτό των διαφοροποιήσεων μελών της ΚΟ έναντι της κυβερνητικής πολιτικής. Κάτι που σημαίνει ότι απαιτούνται λεπτοί χειρισμοί από το Μέγαρο Μαξίμου για να εκτονωθεί η όποια δυσαρέσκεια και να προχωρήσει ο σχεδιασμός, με χρονικό ορίζοντα τις εκλογές.