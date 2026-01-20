Την απογοήτευση τους έδειξαν οι αγροτοσυνδικαλιστές σε δηλώσεις τους χθες (19/1) μετά τη συνάντηση τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και σήμερα συνεδριάζουν στα μπλόκα για να αποφασίσουν πως θα κινηθούν από εδώ και πέρα. Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης για περαιτέρω επεξεργασία σε τεχνικά ζητήματα για το αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο δεν τους κάλυψαν και ήδη είναι στο τραπέζι προτάσεις για νέες δυναμικές κινητοποιήσεις και συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην Αθήνα.

«Θέλω να πιστεύω ότι θα πρυτανεύσει η λογική. Δεν έχουν να κερδίσουν κάτι παραπάνω με το να παραμένουν στα μπλόκα», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός σε συζήτηση που είχε με τον δημοσιογράφο Ηλία Κανέλλη στο Ωδείο Αθηνών, μετά τη μαραθώνια συνάντηση που είχε με τους αγροτοσυνδικαλιστές.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια για επιπλέον μέτρα και δήλωσε «συγκρατημένα αισιόδοξος αλλά και έτοιμος να χειριστώ οποιαδήποτε άλλη κατάσταση», διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το κλείσιμο δρόμων που είναι παράνομο. Όπως είπε, «πίσω από τις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις κρύβονταν και συγκεκριμένα κομματικά κριτήρια και μια λογική που νομίζω ότι έρχεται από το παρελθόν». Δήλωσε όμως ανοιχτός στο διάλογο για μία σειρά από τεχνικά και θεσμικά ζητήματα με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα.

Με αφορμή όμως όσα έγιναν όλο αυτό το διάστημα και τη δυσκολία να βρεθούν κυβέρνηση και αγρότες στο ίδιο τραπέζι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν απέκλεισε στοχευμένες παρεμβάσεις για να ξέρει το κυβερνητικό επιτελείο με ποιους πραγματικά συνομιλεί και ποιοι τελικά εκφράζουν τους αγρότες.

«Στο αγροτικό κίνημα, είσαι ό,τι δηλώσεις και αυτό να μας οδηγήσει, ενδεχομένως μέσω παρεμβάσεων που μπορεί να κάνουμε και εμείς, ενδεχομένως δημιουργία ενός αγροτικού επιμελητηρίου, να μπορούμε να έχουμε πραγματικούς συνομιλητές. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ακριβώς με ποιους συνομιλούμε.

Το μήνυμα εστάλη λοιπόν από το Μέγαρο Μαξίμου και πλέον όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις των αγροτών.

Η συζήτηση που έγινε με τον Ηλία Κανέλλη δεν περιορίστηκε στο αγροτικό ζήτημα αλλά επεκτάθηκε στις διεθνείς εξελίξεις και στη σχέση Ευρώπη-ΗΠΑ, όπως ήδη δημοσίευσε η HuffPost, καθώς και στις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία με τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι «θα επιδιώκω πάντα καλές σχέσεις και ειλικρινή συζήτηση με την Τουρκία αλλά θέλω να προσέρχομαι σε αυτόν τον διάλογο από όσο το δυνατόν πιο ισχυρή θέση για την πατρίδα μας».

«Να υπάρξει δυνατότητα να ψηφίσουν από τον τόπο διαμονής τους οι εκτός Ελλάδος πολίτες»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πορεία της οικονομίας και στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση με τον πρωθυπουργό να εστιάζει στη μείωση των φόρων που οδηγεί σε αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.

«Θεωρώ ότι πρώτη μου υποχρέωση είναι να πω στους πολίτες: αυτά για τα οποία με ψηφίσατε, εγώ τα κάνω. Υπάρχουν δυσκολίες; Βεβαίως. Η συσσωρευμένη ακρίβεια, το κόστος ζωής δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε, αλλά αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα. Αλλά η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος και οι αυξήσεις των μισθών στον βαθμό, όμως, που θα υποστηρίζονται και από τη βελτίωση της παραγωγικότητας» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ στους στόχους του έθεσε «την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη και μείωση των ανισοτήτων εντός της χώρας, μείωση των διαγενεακών ανισοτήτων, των περιφερειακών ανισοτήτων».

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ερωτάται αν σκοπεύει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο και το όριο ενός κόμματος στη Βουλή από το 3% στο 5%.

« Έχω απορρίψει κάθε αλλαγή του εκλογικού νόμου και έχω εμπιστοσύνη τελικά στην κρίση των πολιτών», τόνισε ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι για αυτόν «δεν αλλάζουν οι κανόνες εν κινήσει, είναι βασική μου αρχή».

Μίλησε επίσης για την ανάγκη σοβαρού πολιτικού διαλόγου και ευρύτερων πολιτικών συναινέσεων που θα δώσουν λύση και στο θέμα των Ανεξάρτητων Αρχών, αποκάλυψε ότι θα παρουσιάσει σύντομα συγκροτημένη πρόταση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με στόχο να συγκροτηθεί Επιτροπή και την άνοιξη να ξεκινήσει το έργο της ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα βρεθούν 200 βουλευτές προκειμένου «να δώσουμε τη δυνατότητα στους εκτός Ελλάδος συμπολίτες μας να ψηφίσουν από τον μόνιμο τόπο διαμονής τους. Και για αυτό είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε τους 200 βουλευτές, για να γίνει στις επόμενες εκλογές».