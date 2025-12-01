Ξεκάθαρο μήνυμα στους αγρότες -αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία- έστειλε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις αγροτικές κινητοποιήσεις..

«Αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη, το δικαίωμα στη διαμαρτυρία, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να μένουν κλειστοί οι δρόμοι», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει», απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Όπως διευκρίνισε, «οι δρόμοι ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο. Θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για τις ταχύτερες πληρωμές αλλά η κυβέρνηση οφείλει να βάλει πάνω απ΄όλους το συμφέρον του συνόλου».

Η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου ξεκίνησε με μία αναφορά στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου, όπως τις μειώσεις φόρων, το φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και το αγροτικό πετρέλαιο ενώ σχετικά με το θέμα των καθυστερήσεων στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων σημείωσε ότι φέτος θα δοθούν περισσότερα χρήματα στους πραγματικούς δικαιούχους και όλη η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός του Δεκεμβρίου.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να κλείνουν δρόμοι», κατέληξε ο Παύλος Μαρινάκης.