Πυρετώδεις προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει στο Μέγαρο Μαξίμου για το ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στις 11 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Βασικός στόχος παραμένει η διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μία λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία, ειδικά σε αυτή τη διεθνή συγκυρία που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και αστάθεια.

Διπλωματικές πηγές εξηγούν ότι παρόλο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σύγκλιση για την εκκίνηση της συζήτησης για τη διευθέτηση της μοναδικής διαφοράς με τη γειτονική χώρα που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας, δηλαδή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική πλευρά προσβλέπει σε μια εποικοδομητική συζήτηση και στη διατήρηση του κλίματος ηρεμίας στις διμερείς σχέσεις.

Τα οφέλη αυτής της πολιτικής -όπως προσθέτουν οι ίδιοι πηγές- φαίνονται και από το γεγονός ότι τα τελευταία δυόμιση χρόνια έχει μειωθεί η παραβατικότητας στον αέρα, υπάρχει καλύτερη συνεργασία με την Τουρκία στο Μεταναστευτικό κάτι που έχει οδηγήσει σε συνολική μείωση των ροών, τη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σύντομης διάρκειας για τους Τούρκους επισκέπτες σε 12 νησιά του Αιγαίου, την εμβάθυνση του διμερούς εμπορίου.

Η τελευταία συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο είχε γίνει πριν από ενάμιση χρόνο -τον Σεπτέμβριο του 2024- στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το ότι θα βρεθούν από κοντά Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν καθώς και η συνεδρίαση του ΑΣΣ εκτιμώνται από την Αθήνα ως σημαντικές εξελίξεις και αναμένεται να υπογραμμίσουν την αναγκαιότητα των ανοικτών διαύλων για την αποφυγή κρίσεων και την αποκλιμάκωση εντάσεων.

Αυτό που επίσης αναφέρουν από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι Αθήνα και Άγκυρα συμμερίζονται την άποψη ότι τα ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες θα πρέπει να συζητούνται σε διμερές επίπεδο και ότι η βελτίωση του κλίματος στις μεταξύ τους σχέσεις είναι προς όφελος της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Όσο για την ατζέντα του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας αλλά και για το ποιοι θα συμμετέχουν στην ελληνική αποστολή για την Τουρκία, αναμένεται να διαμορφωθούν στη βάση της θετικής ατζέντας και του πολιτικού διαλόγου που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.