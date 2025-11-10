Με αφίσες-επικηρύξεις και κηδειόσημα προσπάθησαν να τον εκφοβίσουν για να μην κόψει τις επιδοτήσεις σε μη δικαιούχους «αγροπατέρες» από την Κρήτη κατήγγειλε ότι δέχτηκε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Σπήλιος Λιβανός, ο οποίος θήτευσε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιανουάριο του 2021 έως τον Φεβρουάριο του 2022, μίλησε για λοιδορίες και απειλές που δέχθηκε ο ίδιος και η οικογένεια του όταν επιχείρησε να αντιμετωπίσει φαινόμενα αυθαιρεσίας. Ο πρώην υπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις πιέσεις και απειλές που δέχθηκε, ιδιαίτερα από θιγόμενους κύκλους στην Κρήτη, τονίζοντας ότι δεν υποχώρησε απέναντι σε συμφέροντα και μεθοδεύσεις.

«Οι απειλές ήταν καθημερινές ακόμη και στα παιδιά μου, ενώ υπήρξαν δύο επικηρύξεις με αφίσες στην Κρήτη ενόψει της περιοδείας μου στο νησί για να συζητήσουμε τα μέτρα και διοργανώθηκαν και δύο συλλαλητήρια από “αγροτοπατέρες”, ένα στην Κρήτη και ένα στην Αθήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σπήλιος Λιβανός. Ο πρώην υπουργός επεσήμανε μάλιστα πως πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν είναι και πρόσωπα που συζητούνται στην εξεταστική επιτροπή, λέγοντας, ωστόσο, πως δεν είναι το ίδιο όλοι οι Κρητικοί και πως είναι λίγοι οι επιτήδειοι.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον, περιγράφοντας το κλίμα που αντιμετώπισε, ήταν πως ακόμη και συνάδελφοι του στη Βουλή από όλα τα κόμματα – όπως ανέφερε ο πρώην υπουργός – τον προειδοποιούσαν, εκφράζοντας κατά βάση τους θιγόμενους από την Κρήτη, που αν και μειοψηφία είχαν τη δύναμη της φωνής τους, πως «θα του πετάξουν πέτρες και ξύλα στο γραφείο του».

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο ήταν πως κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή ο Σπήλιος Λιβανός παραδέχθηκε πως απώλεσε την πρωτιά στην εκλογική μάχη της Αιτωλοακαρνανίας, όπου εκλεγόταν πρώτος συνήθως όπως είπε, εξαιτίας των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές γύρω από το Μεσολόγγι. Ο πρώην υπουργός σημείωσε ακόμα κατά την κατάθεση του πως η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Δεν τον είδα ποτέ»

Ερωτώμενος από την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη αν γνώριζε τον «Φραπέ», ο Σπήλιος Λιβανός είπε πως ο Γιώργος Ξυλούρης (ο επονομαζόμενος ως «Φραπές») δεκάδες φορές επιδίωξε μια συνάντηση μαζί του, ενώ ανέφερε ότι συνεργάτες του στο υπουργείο είχαν περιγράψει πως «ήταν ιδιαίτερα έντονος και με καθύβριζε με αγοραίους τρόπους και με χαρακτήριζε εχθρό της Κρήτης, απαιτώντας να έρθουμε σε επαφή». Ο Σπήλιος Λιβανός, σε αυτό το πλαίσιο, ξεκαθάρισε πως «δεν τον είδα ποτέ. Προσωπική επαφή μαζί του δεν είχα αν και δεν αποκλείεται μία φορά, όπως μου είπαν οι συνεργάτες μου, να είχε έλθει μαζί με μια αντιπροσωπεία».