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Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει τη δέσμη των οκτώ παρεμβάσεων, επιδιώκοντας την άμεση προγραμματική σύγκριση με την κυβερνητική πολιτική.

Τα στελέχη του κόμματος υπογραμμίζουν την προγραμματική επάρκεια της πρότασης, η οποία περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία της κύριας κατοικίας και τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Το ΠΑΣΟΚ αντιπαραθέτει το δικό του προοδευτικό σχέδιο στις επιλογές της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση αυτή προσφέρει ουσιαστική προοπτική στους πολίτες και τους επαγγελματίες.

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Το κοινοβουλευτικό του «οπλοστάσιο» βάζει μπροστά το ΠΑΣΟΚ, τραβώντας από την «φαρέτρα» του το πλεονέκτημα της παρουσίας του στο τερέν της Βουλής, ενώ την ίδια ώρα μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ της Χαριλάου Τρικούπη και της ΕΛ.Α.Σ. με τις σκληρές συγκρούσεις των στελεχών των δύο κομμάτων να έχουν μπει, πλέον, στην ημερήσια διάταξη της πολιτικής ειδησεογραφίας.

Σε αυτή την συνθήκη, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην στροφή στην κοινωνική ατζέντα καθώς σήμερα το μεσημέρι στη 1 στη Χαριλάου Τρικούπη σε συνέντευξη Τύπου ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει μαζί με την αρμόδια τομεάρχη Μιλένα Αποστολακη την πρόταση νόμου που καταθέτει η αξιωματική αντιπολίτευση για το ιδιωτικό χρέος.

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Στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σημειώνουν πως πρόκειται για ακόμη μία κίνηση που δείχνει οχι μονο την προγραμματική επάρκεια του ΠΑΣΟΚ αλλά και τα αντανακλαστικά κυβερνησιμότητας. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα επισημαίνουν πως με την επιλογή να καταθέσει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση νόμου υπηρετειται και ο στόχος της ευθείας προγραμματικής σύγκρισης με την παρέμβαση της «γαλάζιας» κυβέρνησης για τις 120 δόσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, θα επιμείνει στην αποδόμηση της κυβέρνησης που «χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να αναγνωρίσει ότι οι 120 δόσεις για οφειλές προς το Δημόσιο δεν είναι “λαϊκισμός”. Χρειάστηκε επτά ολόκληρα χρόνια για να παραδεχθεί ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των funds και των servicers».

Ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας την Δευτέρα στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά τόνισε ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει στη Βουλή ολοκληρωμένη πρόταση νόμου, με τις παρεμβάσεις για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και την ουσιαστική στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», προσθέτοντας με νόημα χαρακτηριστικά: «Διότι, ο αγώνας για εμάς είναι και έξω από τη Βουλή, αλλά πάνω από όλα μέσα στη Βουλή, με προτάσεις που βελτιώνουν τη ζωή του ελληνικού λαού. Με προτάσεις που δείχνουν ότι υπάρχει και άλλη πολιτική επιλογή, που μπορεί να υπηρετήσει την πολιτική αλλαγή».

Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ

Η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ περιλαμβάνει οκτώ συγκεκριμένες παρεμβάσεις:

Για την προστασία της κύριας κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας, τις πραγματικές 120 δόσεις, τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη λειτουργία των servicers, το δικαίωμα πρώτης προτίμησης του δανειολήπτη, τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τους εγγυητές, τον ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό και τη κατάργηση των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

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Από το ΠΑΣΟΚ επισημαίνουν πως με την κατάθεση της πρότασης νόμου «ο ελληνικός λαός μπορεί πλέον να κρίνει και να συγκρίνει δύο διαφορετικές πολιτικές επιλογές». Και εξηγούν αρμόδια χείλη της Χαριλάου Τρικούπη πως από την μια πλευρά υπάρχει το σχέδιο της ΝΔ με προτεραιότητα τις τράπεζες, τα funds και τους servicers.

Και από την άλλη, το δικό μας σχέδιο. Ένα προοδευτικό σχέδιο που δίνει στον πολίτη τη δυνατότητα να σταθεί ξανά στα πόδια του,

στη μικρομεσαία επιχείρηση και στον ελεύθερο επαγγελματία τη δυνατότητα να συνεχίσουν να λειτουργούν αποκτώντας προοπτική και στον αγρότη να παράγει, παραμένοντας στον τόπο του».

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