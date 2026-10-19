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Οι υποψήφιες που ανακοινώθηκαν είναι η Βίκυ Καβαλλάρη στην Ανατολική Αττική, η Έλενα Σώκου στον Έβρο και η Αργυρώ Τραγάκη στη Β’ Πειραιώς.

Επιπλέον, στα ψηφοδέλτια εντάσσονται η Μένια Καλού στην Α’ Θεσσαλονίκης, η Άννα Τζήκα στην Πιερία και η Έλενα Φλώρου στον Νότιο Τομέα Αθηνών.

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Σταδιακά γίνονται από τη Νέα Δημοκρατία οι ανακοινώσεις των υποψήφιων βουλευτών που θα μπουν στη μάχη του σταυρού στις προσεχείς εκλογές.

Πριν από λίγο, το γραφείο Τύπου της Πειραιώς ενημέρωσε ότι με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, ανακοινώνεται ότι στις επόμενες βουλευτικές εκλογές του 2027 θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ως υποψήφιες στις ακόλουθες εκλογικές Περιφέρειες:

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Α’ Ανατολικής Αττικής

Βίκυ Καβαλλάρη

Δικηγόρος, περιφερειακή σύμβουλος Αττικής

Βιογραφικό

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στις Αχαρνές. Σήμερα ζει με την οικογένειά της στους Θρακομακεδόνες. Είναι παντρεμένη με τον δικηγόρο Θέμο Μαμάκο και έχουν τρία παιδιά.

Σπούδασε Νομική στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το 1997 διατηρεί δικηγορικό γραφείο στις Αχαρνές. Είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια, με εξειδίκευση στη διαμεσολάβηση οικογενειακών και κτηματολογικών διαφορών. Στη δικηγορία έχει χειριστεί υποθέσεις που αφορούν την ανάπτυξη και την καθημερινή ζωή της περιοχής: απαλλοτριώσεις για τον Προαστιακό, την Αττική Οδό, το Ολυμπιακό Χωριό και τη Λεωφόρο Κύμης, υποθέσεις σχετικές με τα ρέματα της Εσχατιάς και της Καναπίτσας, καθώς και ζητήματα κτηματολογικού δικαίου, ρυμοτομικά και πολεοδομικά.

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Παράλληλα, είναι ενεργή στην κοινωνική και εθελοντική ζωή του τόπου της. Συμμετέχει ως Αντιπρόεδρος στο Σωματείο Φίλοι του Ογκολογικού Νοσοκομείου «Άγιοι Ανάργυροι», καθώς και σε συλλόγους και φορείς των Αχαρνών και της Ανατολικής Αττικής.

Το 2023 εξελέγη πρώτη Περιφερειακή Σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής με τον συνδυασμό «ΑΤΤΙΚΗ ΜΠΡΟΣΤΑ» του Νίκου Χαρδαλιά. Από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Σεπτέμβριο του 2025 υπηρέτησε ως Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής. Σήμερα συνεχίζει τη δουλειά της στην Περιφέρεια Αττικής, συμμετέχοντας στο Συντονιστικό Όργανο Στρατηγικού Σχεδιασμού.

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Έβρου

Έλενα Σώκου

Δημοσιογράφος, συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα

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Βιογραφικό

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη του νομού Έβρου. Είναι πτυχιούχος Π.Ε. Δημοσιογραφίας και Ψυχολογίας και από το 2019 εντάχθηκε στο γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας ως Εκπρόσωπος Τύπου για τα περιφερειακά μέσα λόγω της πολυετούς της παρουσίας στο χώρο. Εχει εργαστεί για περισσότερα από 20 χρόνια σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης της περιφέρειας σε θέσεις ευθυνης σε ραδιόφωνο, εφημερίδα και τηλεόραση. Το 2023 ανέλαβε τη θέση της συντονίστριας του Γραφείου του Πρωθυπουργού

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Β’ Πειραιώς

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Αργυρώ Τραγάκη

Δημόσια υπάλληλος

Βιογραφικό

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Η Αργυρώ Τραγάκη γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Κορυδαλλό, ενώ η ενασχόλησή της με την πολιτική ξεκίνησε από τα μαθητικά της χρόνια, μέσα από τις οργανώσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Πρόκειται για την κόρη του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής και επί σειρά ετών βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην ίδια εκλογική περιφέρεια, Γιάννη Τραγάκη.

Είναι απόφοιτη του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, με αντικείμενο τη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.

Εργάζεται επί σειρά ετών στη Βουλή των Ελλήνων, στον τομέα της κοινοβουλευτικής διπλωματίας, με αντικείμενο τα ευρωπαϊκά και διεθνή κοινοβουλευτικά ζητήματα.

Α’ Θεσσαλονίκης

Μένια Καλού

Φοροτεχνικός, αντιδήμαρχος Κορδελιού-Ευόσμου

Βιογραφικό

Είναι φοροτεχνικός και αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ελευθέριο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, όπου διατηρεί φοροτεχνικό και λογιστικό γραφείο από το 1998.

Είναι απόφοιτη της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην Οικονομική των Επιχειρήσεων.

Η αυτοδιοικητική της διαδρομή ξεκίνησε το 1999, όταν εξελέγη δημοτική σύμβουλος στον τότε Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2010.

Από το 2014 εκλέγεται συνεχώς δημοτική σύμβουλος στον ενιαίο Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, ενώ την περίοδο 2014-2016 διετέλεσε αντιδήμαρχος Οικονομικών και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Από την 1η Ιανουαρίου 2024 έχει αναλάβει την Αντιδημαρχία Παιδείας, με αρμοδιότητες που περιλαμβάνουν τις σχολικές υποδομές, την προσχολική αγωγή και τις δράσεις για παιδιά και νέους.

Παράλληλα, συμμετέχει στην Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Πιερίας

Άννα Τζήκα

Πολιτικός μηχανικός, περιφερειακή σύμβουλος Πιερίας

Βιογραφικό

Πολιτικός μηχανικός και περιφερειακή σύμβουλος, με δραστηριότητα στους τομείς της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κοινωνικής προσφοράς.

Είναι απόφοιτη Πολιτικός Μηχανικός του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, διαθέτει μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας από το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και από τον Απρίλιο του 2026 είναι υποψήφια διδάκτορας στο ίδιο πανεπιστήμιο, με αντικείμενο τα έξυπνα αστικά συστήματα εφοδιαστικής.

Από το 2018 εργάζεται ως διευθύντρια επιχειρησιακών λειτουργιών σε ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία.

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, συμμετέχει στην Επιτροπή Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και στην Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Στο βιογραφικό της περιλαμβάνεται επίσης η συμμετοχή της στην ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός το 2024.

Το ίδιο έτος συμπεριλήφθηκε στη λίστα «Forbes 30 Under 30» για την Ελλάδα.

Παράλληλα, είναι ιδρύτρια δύο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, με αντικείμενο την υποστήριξη ατόμων που αισθάνονται ανασφάλεια κατά τις μετακινήσεις τους σε δημόσιους χώρους και την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης μέσω εικόνας και της κατάχρησης ψηφιακού περιεχομένου.

Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών

Έλενα Φλώρου

Δικηγόρος

Βιογραφικό

Η Έλενα Φλώρου, είναι δικηγόρος με επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα επικεντρωμένη στην προστασία των ζώων και στην οδική ασφάλεια.

Γεννήθηκε το 1996 και κατοικεί στο Παλαιό Φάληρο. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές στο Παρίσι και στην Κύπρο, ενώ, σύμφωνα με το βιογραφικό της, διαθέτει άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στην Κύπρο.

Διατηρεί δικηγορικό γραφείο στην Αθήνα και είναι πρόεδρος και ιδρύτρια του σωματείου «Paw and Law – Η φωνή τους στα δικαστήρια».

Μέσα από τη δράση του σωματείου αναλαμβάνει αφιλοκερδώς υποθέσεις κακοποίησης και θανάτωσης ζώων, συνεργαζόμενη με πολίτες, εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις και αρμόδιες αρχές.