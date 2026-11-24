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Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν την απομάκρυνση του υφυπουργού, ενώ η κυβέρνηση απορρίπτει την ύπαρξη οικογενειακής ευθύνης για τις συγκεκριμένες αναθέσεις.

Η Νέα Δημοκρατία πέρασε στην αντεπίθεση καταγγέλλοντας παρόμοιες πρακτικές από το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Το κυβερνών κόμμα καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να απαντήσει σχετικά με τη νομιμότητα και την ηθική διάσταση των συμβάσεων που συνήψε το γραφείο του στελέχους του με το Δημόσιο.

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Η υπόθεση του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, με τις απευθείας αναθέσεις που πήραν οι αδελφές του, κυρίως από φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει προκαλέσει έντονη πολιτική αντιπαράθεση.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κυρίως ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ, ζητούν την απομάκρυνση του υφυπουργού και ασκούν σκληρή κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κυβέρνηση βρέθηκε σε θέση άμυνας και η απάντηση της μέχρι τώρα είναι ότι «για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη».

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Πριν από λίγο όμως πέρασε στην αντεπίθεση καθώς το γραφείο Τύπου του κόμματος, επικαλούμενο δημοσιεύματα στρέφεται κατά του γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτου Χατζηγιαννάκη, για τον ίδιο λόγο. Δηλαδή για απευθείας αναθέσεις που φέρεται να έχει συνάψει το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα και στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει τρία ερωτήματα που προκύπτουν από την υπόθεση και καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να δώσει απαντήσεις.

«Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;» καταλήγει η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος», αλλά και με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Απογευματινή», το δικηγορικό γραφείο της οικογένειας του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Μίλτου Χατζηγιαννάκη, φέρεται να έχει συνάψει, από το 2017 έως το 2026, συμβάσεις με φορείς του Δημοσίου (δήμους, συνδέσμους δήμων, περιφέρειες κ.λπ.), συνολικού ύψους 914.306 ευρώ, πολλές από τις οποίες αφορούν απευθείας αναθέσεις.

Από τα δημοσιεύματα προκύπτουν τρία εύλογα ερωτήματα, τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της ΕΛΑΣ:

1. Υπήρξε ο γραμματέας της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκης, κατά τη διάρκεια της βουλευτικής του θητείας ή και μετέπειτα, μέτοχος σε εταιρείες που έχουν συνάψει συμβάσεις με το Δημόσιο ή διεκδικούν κρατικό χρήμα;

2. Για εμάς δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη. Ωστόσο, σύμφωνα με τη λογική του κ. Τσίπρα, ο οποίος υποστηρίζει το αντίθετο σε άλλες περιπτώσεις, τίθεται ή όχι ζήτημα με τον γραμματέα του κόμματός του, κ. Χατζηγιαννάκη; Γιατί δεν μπορούν να ισχύουν δύο μέτρα και δύο σταθμά.

3. Άραγε, για τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ, οι απευθείας αναθέσεις, εφόσον είναι νόμιμες, είναι αποδεκτές όταν γίνονται σε οικογενειακά γραφεία στελεχών του κόμματός του, ενώ όλες οι υπόλοιπες είναι μεμπτές;