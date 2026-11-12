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Δύο αδέλφια, 32 και 27 ετών, συνέλαβαν τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, καθώς προέκυψε από την έρευνά τους ότι είχαν στήσει μία σπείρα για κλοπές κοσμηματοπωλείων και αυτοκινήτων.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα δύο αδέλφια έκαναν βόλτες σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, πριν ξημερώσει, για να εντοπίσουν τα κοσμηματοπωλεία, που μπορούσαν να διαρρήξουν και να αδειάσουν. Όταν επέλεγαν τον «στόχο» τους, έκλεβαν από κοντινή περιοχή ένα παλαιό αυτοκίνητο, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να προσεγγίσουν το σημείο τους και να διαφύγουν από αυτό και στη συνέχεια το εγκατέλειπαν.

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Σε όλες τις ενέργειές τους φορούσαν κουκούλες, για να μην καταγράψουν οι κάμερες ασφαλείας τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, αλλά και γάντια για να μην αφήσουν πίσω τους δακτυλικά αποτυπώματα. Τα στελέχη του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ιδιοκτησίας, όμως, κατάφεραν να εντοπίσουν το λάθος τους και να συλλέξουν όλα τα στοιχεία σε βάρος τους, ώστε οι δικαστικές αρχές να εκδώσουν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης.

Και τα δύο αδέλφια έχουν συλληφθεί, κατηγορηθεί, καταδικαστεί και εκτίσει ποινές φυλάκισης για τα ίδια αδικήματα, αλλά ήταν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.