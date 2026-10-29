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Την συμπόρευσή της με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης και η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της: «Ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη δίνουν διέξοδο και ελπίδα στον προοδευτικό και αριστερό κόσμο και διαμορφώνουν την δυναμική αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών και την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με αλλαγή πολιτικής».

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«Με συνέπεια στις ιδέες μου, στις αξίες και στις αρχές που υπηρέτησα στην πολιτική μου διαδρομή, αποφάσισα να συμμετέχω στη συλλογική προσπάθεια της ΕΛΑΣ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό – αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής!», προσθέτει.