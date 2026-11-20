Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο η Μαριζέτα Αντωνοπούλου

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Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή της σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων.

Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση, ωστόσο, λίγο πριν από την άφιξή της στον χώρο, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η Μαριζετα Αντωνοπούλου είναι από τα πιο προβεβλημένα νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ δίνει καθημερινά μάχες στα τηλεοπτικά παράθυρα με μεγάλη επιτυχία.

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