Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, αναπληρώτρια εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή της σε εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης Τρανς Ατόμων.
Η Μαριζέτα Αντωνοπούλου επρόκειτο να πραγματοποιήσει ομιλία στην εκδήλωση, ωστόσο, λίγο πριν από την άφιξή της στον χώρο, υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Η Μαριζετα Αντωνοπούλου είναι από τα πιο προβεβλημένα νέα πρόσωπα της ΕΛΑΣ δίνει καθημερινά μάχες στα τηλεοπτικά παράθυρα με μεγάλη επιτυχία.