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Μπορεί η ημερομηνία των εκλογών να μην έχει ανακοινωθεί έως τώρα, όμως τα επιτελεία των κομμάτων είναι ήδη σε ετοιμότητα. Σε αυτό το πλαίσιο και με στόχο την καλύτερη προετοιμασία ενόψει της εκλογικής μάχης που θα διεξαχθεί σε λίγους μήνες, συνεδρίασε το απόγευμα υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη, η Εκτελεστική Γραμματεία του κόμματος.

Σύμφωνα με πηγές της Πειραιώς, κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν ζητήματα λειτουργίας της Πολιτικής Επιτροπής και των υπόλοιπων κομματικών οργάνων, η κινητοποίηση των στελεχών με περιοδείες κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη την Ελλάδα και θέματα οργάνωσης του κομματικού μηχανισμού ενόψει των εκλογών της άνοιξης του 2027.

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Στόχος, η επαναπροσέγγιση των ψηφοφόρων που σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαν στηρίξει με την ψήφο τους τη Νέα Δημοκρατία.

Όπως σημειώνουν καλά πληροφορημένες πηγές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια ης συνεδρίασης σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως «τα μέλη και τα στελέχη της παράταξης είναι η μεγάλη μας δύναμη», επισημαίνοντας πως δεν υπάρχει άλλος κομματικός σχηματισμός που να είναι τόσο άρτια οργανωμένος.

Στη συνεδρίαση τοποθετήθηκαν όλα τα μέλη του Οργάνου, κοινοβουλευτικά και μη.

Ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης παρουσίασε τον απολογισμό δράσεων και περιοδειών του τελευταίου 6μήνου, το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για αναδιάρθρωση οργάνων, κατάρτιση ψηφοδελτίων και συμμετοχή της βάσης στο κυβερνητικό πρόγραμμα.