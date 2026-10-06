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Ο ίδιος τόνισε ότι επέστρεψε στην Αθήνα για τον εορτασμό παρά το επιβαρυμένο πρόγραμμα των καθηκόντων του στις περιοχές της Καρπάθου και της Καλύμνου.

Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το καθήκον της ενότητας πρέπει να αποδεικνύεται έμπρακτα μέσω της κοινής παρουσίας στις εκδηλώσεις και τους αγώνες της παράταξης.

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε στις πρόσφατες δράσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας στα νησιά, υπογραμμίζοντας τη νέα φιλοσοφία για παροχή υπηρεσιών υγείας κοντά στους πολίτες.

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Κριτική στους υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ που δεν έδωσαν το «παρών» στη γιορτή για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα της Δευτέρας, άφησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο γεγονός ότι τη Δευτέρα βρέθηκε στην Κάρπαθο για τα εγκαίνια του νέου αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο του νησιού, ενώ σήμερα μεταβαίνει στην Κάλυμνο.

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«Χθες είχα μία πραγματικά γεμάτη μέρα. Πετάξαμε πρωί πρωί για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήσαμε με τον @ghatzimarkos στο Νοσοκομείο Καρπάθου, το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και φτιάχνουμε και μονάδα Τεχνητού Νεφρού για να μήν ταλαιπωρείται ο κόσμος.

Μετά υποδεχθήκαμε την ΑΕ τον ΠτΔ κ. Τασούλα και τον ακολουθήσαμε κατά τις τελετές για την επέτειο της Επαναστάσεως της Καρπάθου της 5ης Οκτωβρίου 1944, που οδήγησε στην απελευθέρωση της. Αν και σε λίγο πετάω από Ρόδο για Κάλυμνο, διότι εκεί σήμερα θα κάνουμε κάτι το πραγματικά πρωτοποριακό, επέστρεψα χθες το απόγευμα στην Αθήνα για συνεορτάσω με όλους τους Νεοδημοκράτες και τις Νεοδημοκράτισες τα 52α γενέθλια της Παρατάξεώς μας.

Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα…. Το βράδυ λοιπόν μετά την φανταστική μας εορτή πέταξα για Ρόδο για να φύγω τώρα για Κάλυμνο. Εκεί θα μεταφέρουμε σήμερα από την Ρόδο ολόκληρη την χειρουργική ομάδα της Ορθοπεδικής κλινικής του κ. Σοκορέλου.

Έτσι όλοι οι ασθενείς της Καλύμνου που χρειάζονται ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση αντί να μετακινηθούν προς την Ρόδο, θα τους χειρουργήσουμε επί τόπου στο νησί τους για να μην ταλαιπωρηθούν. Το ΕΣΥ πλέον δεν περιμένει να πας εσύ σε αυτό, αλλά έρχεται του ΕΣΥ σε σένα. Αυτή είναι η νέα μας φιλοσοφία. Συνεχίζουμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών!

«Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από την χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες Υπουργικές υποχρεώσεις….Και εγώ είχα αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες αλλά σφυρηλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα….», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Υγείας σημειώνει ότι, παρά το γεμάτο πρόγραμμά του, επέστρεψε το απόγευμα της Δευτέρας στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στη γιορτή για τα 52α γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας.

Χθες είχα μία πραγματικά γεμάτη μέρα. Πετάξαμε πρωί πρωί για να κάνουμε τα εγκαίνια του νέου Αξονικού Τομογράφου που τοποθετήσαμε με τον @ghatzimarkos στο Νοσοκομείο Καρπάθου, το οποίο έχει γίνει καταπληκτικό και φτιάχνουμε και μονάδα Τεχνητού Νεφρού για να μήν ταλαιπωρείται ο… pic.twitter.com/YRWzYCFor4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 6, 2026