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Άγνωστοι χάκαραν το emial του υπουργου Άδανι Γεωργιάδη καιπαρήγγειλα 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο, οπως καταγγέλλει ο ίδιος.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας στα μηνύματα προς την Porsche αναγραφόταν «Γειά σας είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ευχαριστώ πολύ!!!»

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Μάλιστα το χακάρισμα έγινε ανήμερα των γενεθλίων του με τον ίδιο να σχολιάζει: «τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου».

Ενημερώνει, όμως, ότι «μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά». «Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης βάζοντας και το υστερόγραφο «Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…».

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν… Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 6, 2026

Η ανάρτηση

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. “Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομα μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες. 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο.

Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλια μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά.

Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…