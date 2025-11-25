Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκε το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδορυ του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg.

“Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι τα 33.000 διαθέσιμα αντίτυπα του βιβλίου εξαντλήθηκαν από τις πρώτες κιόλας ώρες της κυκλοφορίας. Ευχαριστούμε θερμά το αναγνωστικό κοινό για την εντυπωσιακή ανταπόκριση και τη στήριξή του!» αναφέρει η ανακοίνωση.

Επίσης επισημαίνεται πως η ανατύπωση έχει ήδη ξεκινήσει και καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε τις επόμενες ημέρες να μην υπάρξει κάποιο κενό παρουσίας του βιβλίου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων όλης της χώρας.

«Αν, παρά ταύτα, λόγω της πρωτοφανούς ζήτησης παρουσιαστεί κατά τόπους μικρή καθυστέρηση 1-2 ημερών στη διαθεσιμότητα, ζητούμε εκ των προτέρων την υπομονή και την κατανόησή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την εμπιστοσύνη!», καταλήγει η ανακοίνωση.