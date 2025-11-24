Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του Αλέξη Τσίπρα για όσα της καταλογίζει ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του «Ιθάκη». Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε ως «προδότη» τον Αλέξη Τσίπρα, σε παρέμβαση της στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την επετειακή αναφορά για την Επέτειο της Εθνικής Αντίστασης.

«Πρόκειται για τον πρωθυπουργό που πρόδωσε την πιο ιερή λαϊκή ετυμηγορία, την εντολή του δημοψηφίσματος. Ο λαός έχει προδοθεί πολλές φορες. Θα διαβάσω το βιβλίο, αλλά από όσα έχουν κυκλοφορήσει, χαίρομαι που ένας προδότης καταγράφει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία. Δέσμευση και παρακαταθήκη μας είναι να μην διευκολύνουμε την προδοσία», ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Advertisement

Advertisement

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δεσμεύτηκε, κατά την παρέμβαση της, πως θα επανέλθει σύντομα προκειμένου να δώσει νέες απαντήσεις, ενώ – σε άλλο σημείο της τοποθέτησης της – σχολίασε πως «το να πουλήσει κανείς τις υποδομές και τους σιδηροδρόμους μας είναι κορυφαία πράξη προδοσίας».

Τσίπρας για Ζωή: «Μία από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου»

Ο Αλέξης Τσίπρας στην «Ιθάκη» χαρακτηρίζει την Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «χαρακτηριστική περίπτωση αυτοκαταστροφικής αδιαλλαξίας», σημειώνοντας πως η διαχείριση της ήταν «μία από τις πλέον επώδυνες εμπειρίες εκείνης της περιόδου. Είχα ήδη μετανιώσει για την πρόταση που της είχα απευθύνει να αναλάβει τη θέση της Προέδρου της Βουλής».

Ο πρώην πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, σημειώνει για την Ζωή Κωνσταντοπούλου πως «αντί να εγγυηθεί την ομαλή λειτουργία του Κοινοβουλίου, επέλεξε να παρεμποδίζει ενεργά τις διαδικασίες, προκαλώντας καθυστερήσεις σε κρίσιμες ψηφοφορίες. Έτσι, εκτυλίχθηκαν γεγονότα που προσβάλλουν κάθε έννοια σοβαρότητας, με εξαντλημένους Βουλευτές να κοιμούνται στα έδρανα, γιατί οι συνεδριάσεις άρχιζαν εσκεμμένα τα μεσάνυχτα. Η ίδια καθυστερούσε σκόπιμα να ανέβει στην έδρα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες να διαρκούν ως το επόμενο πρωί».

Και σε άλλο σημείο ο πρώην πρωθυπουργός προσθέτει πως «εμείς πασχίζαμε να εξασφαλίσουμε ένα δάνειο-γέφυρα, για τα καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, κι αυτή δημιουργούσε συνεχώς διαδικαστικά προσκόμματα. Αντί να αναλάβει την πολιτική ευθύνη και να παραιτηθεί από ένα αξίωμα, που της είχε ορίσει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία με την οποία πλέον διαφωνούσε κάθετα, επέμενε με εξουσιαστική μανία, γαντζωμένη στην καρέκλα, προσδοκώντας προφανώς ότι μια τέτοια στάση θα της επέτρεπε να εκπληρώσει τις αρχηγικές της φαντασιώσεις», καταλήγοντας πως «δυστυχώς η πολιτική και η Αριστερά μαγνητίζουν τους νάρκισσους, όπως το φως τα έντομα».