Από το θέμα της αυξημένης κίνησης στο Λεκανοπέδιο, ξεκίνησε η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ERTNEWS.

«Δεν υπάρχει μαγική λύση», εξηγώντας ότι πρέπει να στηριχθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και επειδή η κατασκευή της νέας γραμμής του Μετρό είναι χρονοβόρα, «βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση πρέπει να πέσει στην ενίσχυση του στόλου των λεωφορείων και στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων».

Για την ακρίβεια

Μένοντας στα θέματα επικαιρότητας, ο κ. Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για ένα πρόβλημα που απασχολεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. «Υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας στη χώρα, όμως είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγώντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αλλά και των ελέγχων στην αγορά. «Θα ενισχύσουμε με 2 δισ. ευρώ τους επόμενους μήνες το διαθέσιμο εισόδημα”, σημείωσε και εξήγησε ότι “η λύση είναι να έχει ο πολίτης περισσότερα χρήματα στο πορτοφόλι του”, ενώ σχετικά με το κόστος του ενοικίου που επίσης πιέζει νοικοκυριά, υπενθύμισε την επιστροφή ενός ενοικίου τις επόμενες ημέρες. Παράλληλα προανήγγειλε περισσότερα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός εστίασε στις κυβερνητικές δράσεις για την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών, υπενθυμίζοντας ότι τα μέτρα που ψηφίστηκαν πρόσφατα δεν έχουν γίνει ακόμα αντιληπτά από τους δικαιούχους, κάτι που αναμένεται να συμβεί το επόμενο διάστημα και αναφέρθηκε στις φοροελαφρύνσεις που θα στηρίξουν μεγάλο μέρος της κοινωνίας.

Έκτακτα μέτρα ενίσχυσης κτηνοτρόφων πριν από το τέλος του έτους

Περνώντας στο θέμα των ενισχύσεων των αγροτών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγησε ότι παραμένει στόχος της καταβολής τους στους πραγματικούς δικαιούχους προς το τέλος Νοεμβρίου. Δηλαδή με περίπου έναν μήνα καθυστέρηση. Η είδηση όμως είναι ότι η κυβερνηση ετοιμάζεται να στηρίξει με έκτακτη ενίσχυση κτηνοτρόφους που έχασαν ζώα λόγω της ευλογιάς. “Θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες” διευκρίνισε ο πρωθυπουργός και θα καθορίζεται από τον αριθμό των ζώων που έχασε κάθε κτηνοτρόφος. Όπως είπε, αυτή η έκτακτη ενίσχυση θα προέρχεται από εθνικούς πόρους και θα καταβληθεί στους δικαιούχους πριν από το τέλος του χρόνου.

«Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενεργειακά και γεωπολιτικά και καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για τις βαλκανικές χώρες αλλά και την Ουκρανία», σημείωσε αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας και στα οφέλη που θα έχουν για τη χώρα. Σχετικά με τις έρευνες που θα γίνουν στο Ιόνιο, σημείωσε ότι θα μπει γεωτρύπανο στους επόμενους 18 μήνες και «αν η εξόρυξη είναι θετική, η χώρα θα έχει τεράστια οφέλη», εξηγώντας ότι η Ελλάδα πρέπει να ερευνήσει αν έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Σχετικά με το κόστος ενέργειας και το αυξημένο βάρος που βιώνουν οι καταναλωτές, μίλησε για τη στήριξη που παρείχε η κυβέρνηση και εκτίμησε ότι “έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και οι τιμές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα βαίνουν μειούμενες”.

Αναφορά έκανε και στην ενίσχυση του ρόλου για την ελληνική ναυτιλία που φέρνει το νέο ενεργειακό τοπίο με την Ελλάδα στο επίκεντρο, καθώς ελληνικά πλοία θα μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Μιλώντας και για την επικαιροποίηση των οικονομοτεχνικών δεδομένων για το καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτή είναι απαραίτητη για την προσέλκυση επενδυτών και πρόσθεσε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον συνολικά από επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες για έργα διασυνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ερωτηθείς για το αν οι τελευταίες εξελίξεις θα παίξουν ρόλο και για μία συνάντηση του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι έχει συναντηθεί στο παρελθόν με τον Αμερικανό Πρόεδρο και είναι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα συναντηθούν ξανά.

“Δεν θα σχολιάσω όσα είπε ο κ. Σαμαράς” – Τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα

Ερωτηθείς για τα όσα ανέφερε στην πρόσφατη συνέντευξη του ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: “Σεβόμενος την ιστορία του κ. Σαμαρά αλλά και το πένθος του, αποφεύγω να τοποθετηθώ για τα όσα είπε”.

Και για τον Αλέξη Τσίπρα δεν θέλησε να μιλήσει αρκούμενος να σημειώσει ο κ. Τσίπρας κοιτάει το παρελθόν και αυτός το μέλλον ενώ απηύθυνε ένα ρητορικό ερώτημα: “Εσείς θα μπαίνατε σε ένα πλοίο που ο καπετάνιος του το έχει ρίξει ήδη μία φορά στα βράχια;”

Εκλογές το 2027 – Δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος

Μένοντας στο πολιτικό πεδίο και ερωτηθείς για το πότε θα στηθούν κάλπες, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε άλλη μία φορά ότι “οι εκλογές θα γίνουν το 2027”, ενώ επανέλαβε τη θέση του ότι “δεν αλλάζει ο εκλογικός νόμος”. Στόχος του παραμένει η αυτοδυναμία και τόνισε ότι η ΝΔ είναι το κόμμα που έχει πρόγραμμα και το υλοποιεί. Εξήγησε παράλληλα ότι δεν έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο διπλών ή τριπλών εκλογών και ότι το μόνο που τον απασχολεί είναι η υλοποίηση των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων για τη χώρα.

Η συνέντευξη έκλεισε με μία αναφορά στα ελληνοτουρκικά για τα οποία ο πρωθυπουργός είπε ότι επικρατεί ηρεμία και εκτίμησε ότι θα υπάρξει νέα συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν.