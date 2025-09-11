Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της συμμετοχής του αμερικανικού πολυεθνικού κολοσσού Chevron, που μαζί με τη HELLENiQ Energy, θα συμμετάσχει στο διεθνή διαγωνισμό για 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντάγκ Μπέργκαμ, που είναι αρμόδιος και για τα θέματα ενέργειας.

«Είναι μια ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ των δύο χωρών μας, αλλά και να επικεντρωθούμε ιδιαίτερα στην ενέργεια και την ενεργειακή συνεργασία. Θεωρώ πολύ ενδιαφέρουσα σύμπτωση ότι έρχεστε μια μέρα αφότου η Chevron εκδήλωσε επίσημα το ενδιαφέρον της να ξεκινήσει ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή νότια της Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελληνικής Δημοκρατίας στην περιοχή αυτή», είπε ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τον Νταγκ Μπέργκαμ και εστίασε στο πεδίο της ενέργειας και κυρίως στον ρόλο της Ελλάδας.

Advertisement

Advertisement

«Μας χαροποιεί επίσης ιδιαίτερα ότι μπορούμε να μιλάμε για τον περιφερειακό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή. Είμαστε πλέον μια χώρα που εξάγει φυσικό αέριο. Είμαστε ένας μεγάλος κόμβος εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή. Εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια, εξάγουμε πετρελαιοειδή, και αυτό μας καθιστά έναν πολύ ισχυρό «παίκτη» στην Ανατολική Μεσόγειο».

Νταγκ Μπέργκαμ: Οι σχέσεις που έχουμε σήμερα μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ιδίως στην ενέργεια

«Συμμεριζόμαστε τις στοχεύσεις σας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν την Ελλάδα στρατηγικό εταίρο. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις που έχουμε σήμερα μπορούν να αναπτυχθούν και να επεκταθούν, ιδίως στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής ασφάλειας», σημείωσε ο Νταγκ Μπέργκαμ.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε επίσης τη στρατηγική σημασία των διασυνδέσεων, ηλεκτρικών και ψηφιακών, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα έργα Great Sea Interconnector και GREGY Interconnector.

Ενημέρωσε ακόμα τον Υπουργό των ΗΠΑ για τη σημασία ενός άξονα που θα συνδέει την Αλεξανδρούπολη με την Οδησσό, σε συνέχεια πρότασης που είχε διατυπώσει κατά την επίσκεψή του στην Οδησσό τον Ιούνιο ενώ κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε επίσης ο ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας στη μεταφορά LNG.

Ο κ. Μπέργκαμ, αναφερόμενος στο κομμάτι της ενέργειας, σημείωσε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ έχει ορισμένους στόχους που συνδέονται με την ενέργεια, και ένας από αυτούς είναι η ενεργειακή επάρκεια, η πώληση ενέργειας στους φίλους και τους συμμάχους μας, ώστε να μην χρειάζεται να αγοράζουν από τους αντιπάλους μας. Ο διάδρομος Βορρά – Νότου, ο ρόλος της Ελλάδας, με τη μακρά ιστορία της στη ναυτιλία, την πρόσβαση στη θάλασσα, με το σύστημα αγωγών που εκτείνεται βόρεια από εδώ, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για συμμετοχή ελληνικών εταιρειών και της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια για την Ανατολική Ευρώπη και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι για τις ευκαιρίες που υπάρχουν εκεί».

Αυτό που τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός είναι ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι απόλυτα δεσμευμένες στο να αντικαταστήσουν το ρωσικό αέριο με αμερικανικό αέριο. Κυριολεκτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύονται στη χώρα μας τόσο για την παραγωγή όσο και για την εξαγωγή LNG. Αυτό αντιπροσωπεύει μία από τις πολλές ευκαιρίες για συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας».

Advertisement

Μητσοτάκης: «Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλωσόρισε τον Νταγκ Μπέργκαμ κάνοντας αναφορά στην επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, όταν τέτοια ημέρα το 2001 οι ΗΠΑ δέχθηκαν το πιο ισχυρό τρομοκρατικό χτύπημα στην ιστορία τους, με την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων ενώ εξέφρασε τη θλίψη του και για τη χθεσινή δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή και προσωπικού φίλου του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ.

«Είναι, ασφαλώς, μια ημέρα έντονα φορτισμένη συναισθηματικά. Θα ήθελα να ξεκινήσω εκφράζοντας τον αποτροπιασμό και τη θλίψη μου για την ειδεχθή δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Η πολιτική βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας και η ελευθερία του λόγου πρέπει να προστατεύεται με κάθε κόστος».

Στη συνάντηση παρέστη μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες με την προετοιμασία του διεθνούς διαγωνισμού για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα.

Advertisement