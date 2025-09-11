Η παρουσία της Chevron στον διεθνή διαγωνισμό για τις έρευνες υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου και η περαιτέρω ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, στο Μέγαρο Μαξίμου το πρωί της Πέμπτης (11/9).

Πρόκειται για μια εξέλιξη με βαρύνουσα σημασία για τη χώρα. Η συμμετοχή της αμερικανικής πετρελαϊκής, σε κοινοπραξία με τη HELLENiQ Energy, δεν είναι μια συνηθισμένη επενδυτική κίνηση, συνιστά ένα τριπλό «στοίχημα» για την Ελλάδα.

Πρώτον: H επιτυχία του διαγωνισμού στέλνει ένα σαφές μήνυμα στις διεθνείς αγορές ότι η Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει κολοσσούς του ενεργειακού τομέα. Το θετικό πρόσημο είναι διπλό, αφού η διαδικασία δεν ξεκίνησε απλώς από την ελληνική πλευρά, αλλά προκλήθηκε από την ίδια την Chevron, η οποία είχε εκδηλώσει εξαρχής την πρόθεσή της να προχωρήσει σε έρευνες.

Δεύτερον: Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα δεν θα είχε γίνει χωρίς την ισχυρή πολιτική κάλυψη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει δώσει τις εγγυήσεις ότι οι επενδύσεις της εταιρείας, τα ερευνητικά της σκάφη και το επιστημονικό προσωπικό της δεν θα τεθούν σε κίνδυνο από… «παραξενιές» γειτονικών κρατών. Έτσι, η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς λειτουργεί πλέον ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη «σφραγίδα» των ΗΠΑ.

Τρίτον: H εκκίνηση των ερευνών για υδρογονάνθρακες και η πιθανή μελλοντική εκμετάλλευση κοιτασμάτων ενισχύουν τη θέση της χώρας στον ενεργειακό και γεωστρατηγικό χάρτη. Η προοπτική ενεργειακής αυτάρκειας, σε μια εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, δημιουργεί νέο υπόβαθρο ανάπτυξης και ενισχύει τη διαπραγματευτική ισχύ της Ελλάδας στην Ευρώπη και διεθνώς.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, «η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο» .

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν η Ελλάδα μπορεί να μετατρέψει αυτήν την ιστορική ευκαιρία σε πραγματική υπεραξία για την οικονομία, την κοινωνία και τη διεθνή της θέση.

Τι σημαίνει η παρουσία της Chevron για τον Έλληνα πολίτη;

Η παρουσία της Chevron στην Ελλάδα έχει άμεσες και έμμεσες συνέπειες για τον Έλληνα πολίτη, που δεν περιορίζονται μόνο στα γεωπολιτικά μηνύματα:

Ενεργειακή Ασφάλεια και Σταθερότητα: Η πιθανή ανακάλυψη και αξιοποίηση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων μπορεί να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από εισαγόμενη ενέργεια. Αυτό σημαίνει μικρότερη έκθεση στις διεθνείς αναταράξεις και ενδεχομένως σταδιακά πιο σταθερές τιμές ενέργειας.

Έσοδα για το Δημόσιο και κοινωνικές επενδύσεις: Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και οι φόροι από τις δραστηριότητες της Chevron θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα δημόσια έσοδα. Αν αυτά αξιοποιηθούν σωστά, μπορεί να κατευθυνθούν σε κοινωνικές δαπάνες, υποδομές ή μείωση φορολογίας.

Νέες θέσεις εργασίας: Η ανάπτυξη του κλάδου έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων δημιουργεί άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας: από γεωλόγους και μηχανικούς μέχρι προσωπικό υποστήριξης σε λιμάνια, logistics και τοπικές κοινωνίες.

Γεωπολιτική θωράκιση: Η παρουσία ενός αμερικανικού κολοσσού όπως η Chevron στην Ελλάδα λειτουργεί αποτρεπτικά για τυχόν προκλήσεις από γειτονικές χώρες. Αυτό μεταφράζεται σε μεγαλύτερη ασφάλεια, που αφορά τελικά και την καθημερινότητα του πολίτη.

Μακροπρόθεσμη επίδραση στις τιμές των καυσίμων: Αν και δεν αναμένεται άμεση μείωση στο ρεύμα ή στα καύσιμα, η πιθανή εγχώρια παραγωγή θα μπορούσε να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και να συγκρατήσει πιέσεις στο κόστος ενέργειας.

Για τον Έλληνα πολίτη, η παρουσία της Chevron είναι περισσότερο ένα «στοίχημα» για το μέλλον! Aν αποδώσει, μπορεί να σημαίνει περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια, νέες δουλειές και καλύτερη θέση της χώρας διεθνώς. Αν όχι, κινδυνεύει να μείνει μια χαμένη ευκαιρία…