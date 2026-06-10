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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε τον τελευταίο μήνα μια «μυστική αποστολή» με στόχο την προστασία πετρελαιοφόρων και εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από το Στενό του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι χάρη σε αυτήν μεταφέρθηκαν με ασφάλεια περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι έδωσε προσωπικά την εντολή για την επιχείρηση, κάνοντας λόγο για μια σημαντική επιτυχία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων.

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«Πάνω από 200 πλοία πέρασαν με ασφάλεια»

«Τον περασμένο μήνα έδωσα εντολή στον σπουδαίο αμερικανικό στρατό μας να εκτελέσει μια μυστική αποστολή για την υποστήριξη πετρελαιοφόρων και άλλων εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ», έγραψε ο Τραμπ.

Όπως υποστήριξε, η επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα τη μεταφορά περισσότερων από 100 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου μέσω της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, ενώ περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία διέσχισαν την περιοχή χωρίς προβλήματα.

«Περισσότερα από 200 εμπορικά πλοία έχουν ταξιδέψει με ασφάλεια μέσω του Στενού. Αυτή η εξαιρετικά επιτυχημένη προσπάθεια οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ, όχι το Ιράν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι ο ιρανικός στρατός έχει ηττηθεί και ότι η οικονομία της χώρας βρίσκεται σε κατάρρευση.