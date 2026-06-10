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Ο Παναθηναϊκός χάρη σε έναν απίστευτο Σορτς έστειλε την σειρά των τελικών της Stoiximan GBL σε πέμπτο παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να επιστρέψει στην δεύτερη παράταση, καθώς «στέρεψε» από δυνάμεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν προβάδισμα πέντε πόντων στην πρώτη παράταση, ωστόσο ο Αταμάν έκανε το «κόλπο γκρόσο» ρίχνοντας στο παρκέ τον βραχύσωμο γκαρντ του Παναθηναϊκού, με τον Σορτς να πετυχαίνει διαδοχικούς πόντους και τον Τολιόπουλο λίγο αργότερα να «σφραγίζει» την τελική επικράτηση.

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Το παιχνίδι:

Ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης, με το σκορ να μένει χαμηλά και τον Ολυμπιακό να αποκτά το προβάδισμα (0-4) χάρη σε τέσσερις γρήγορους πόντους του Παπανικολάου. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν και στο +6 (5-11) αλλά ο Παναθηναϊκός πέρασε μπροστά για πρώτη φορά, χάρη στον Ναν, ο οποίος πέτυχε οκτώ διαδοχικούς πόντους (13-11, 8′).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Ναν (11π.) συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και ευστόχησε σε ακόμα ένα τρίποντο (3/5) κάνοντας το +8 για την ομάδα του (25-17). Ο Ολυμπιακός μείωσε στο καλάθι με τον Ντόρσει (33-31), ωστόσο ο Παναθηναϊκός έκανε επιμέρους σκορ 7-2 και μετά το νέο τρίποντο του Ναν (18π.) σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό διεύρυνε ξανά την διαφορά (40-33).

«Ερυθρόλευκη» αντεπίθεση στην τρίτη περίοδο

Στην τρίτη περίοδο ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού φορτώθηκε από νωρίς με τέσσερα φάουλ, με αποτέλεσμα να αποσυρθεί στον πάγκο. Από την άλλη μεριά, οι «ερυθρόλευκοι» έριξαν την διαφορά μετά το ωραίο λέι απ του Γουόκαπ (49-48) και λίγο αργότερα ισοφάρισαν μετά το φοβερό buzzer beater του Φουρνιέ σχεδόν από τα οκτώ μέτρα (51-51).

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δεκάλεπτο στο +4 μετά το εντυπωσιακό κάρφωμα του Τζόουνς και την ασίστ του Φουρνιέ (53-57). Στην τελευταία περίοδο ο Ναν επανήλθε στο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός πέρασε και πάλι μπροστά στο σκορ μετά από πέντε συνεχόμενους πόντους του Αμερικανού (58-57).

Παρόλα αυτά, ο Ναν αποβλήθηκε με πέντε φάουλ ενώ το ίδιο ισχύει και για τον Τζόουνς. Στα επόμενα λεπτά οι Πειραιώτες με ωραία κυκλοφορία της μπάλας έκαναν το +5 με τον Γουόκαπ (16π.), με τον Τολιόπουλο να απαντάει άμεσα από την περιφέρεια (64-66, 35′).

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Μεγάλο ντέρμπι στην T-Center και παράταση

Στην συνέχεια ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα πολύτιμο επιθετικό ριμπάουντ μετά το άστοχο σουτ του Γουόκαπ και ο Βεζένκοφ (9π.) έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην ομάδα του (66-69), με τον Χέις Ντέιβις να απαντά εκ νέου από την περιφέρεια (69-69, 38′). Το παιχνίδι έμεινε ντέρμπι έως το φινάλε, με τους Ερναγκόμεζ και Βεζένκοφ να μην βρίσκουν το νικητήριο καλάθι στις προσπάθειες που επιχείρησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση.

Στην παράταση ο Γουόκαπ έδωσε το προβάδισμα (69-72) με τον Χέις Ντέιβις (72-72) να απαντά και πάλι. Ο Φουρνιέ στην αμέσως επόμενη φάση πέτυχε ένα δύσκολο καλάθι, με τον Ερναγκόμεζ να καρφώνει για το 74-74.

Άστοχος ο Τολιόπουλος και δεύτερη παράταση στο Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

Ακολούθως, ο Βεζένκοφ (14π.) πέτυχε πέντε διαδοχικούς πόντους βάζοντας και πάλι τον Ολυμπιακό μπροστά (74-79). Ο Αταμάν κάλεσε αμέσως τάιμ άουτ και έριξε στο παιχνίδι τον Σορτς, ο οποίος σκόραρε με το που πάτησε στο παρκέ (76-79).

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Ο Τολιόπουλος από τις βολές μείωσε στον πόντο (78-79), με τον Μήτογλου να κερδίζει φάουλ στα 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, κάνοντας το 79-79. Ο Τζόζεφ αστόχησε στα 15 δευτερόλεπτα, όπως και ο Τολιόπουλος που είχε την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στον Παναθηναϊκό και το παιχνίδι πήγε σε δεύτερη παράταση.

Φουρνιέ εναντίον Σορτς

Εκεί, ο Σορτς με ωραίο τρόπο έβαλε μπροστά το «τριφύλλι», με τον Αμερικανό να κάνει μάλιστα και το +4 (83-79). Ο Φουρνιέ απάντησε γρήγορα φτάνοντας τους 24 πόντους (83-81), με τον Σορτς όμως να έχει πιάσει «φωτιά» και να σκοράρει για τρεις (86-81).

Ο Φουρνιέ ευστόχησε στο δεξί λέι απ (86-83) και η δεύτερη παράταση αποτέλεσε μία άτυπη «μονομαχία» ανάμεσα στον Γάλλο και τον Σορτς. Ο Τολιόπουλος από τις βολές έκανε το 88-83, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του και με νέο τρίποντο «σφράγισε» τη νίκη που έστειλε την σειρά σε πέμπτο παιχνίδι.

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Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-34, 53-57, 69-69 (79-79 α’ παράταση, 93-86 β’ παράταση)