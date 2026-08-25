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Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι αιτιάσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με τον ρόλο που του είχε ανατεθεί στην παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος.

Ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου αιτιολόγησε την αποχώρησή του επικαλούμενος τη συγκεντρωτική λειτουργία του κινήματος και τον περιορισμένο ρόλο των μελών στη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, άσκησε κριτική για τη στόχευση του εγχειρήματος, υποστηρίζοντας ότι ένα νέο πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να επιδιώκει μόνο την κατάληψη βουλευτικών εδρών.

Τέλος, ο Αυγερινός απέρριψε την πιθανότητα να θεωρήθηκε απειλή από την ηγεσία, χαρακτηρίζοντας το ενδεχόμενο αυτό αβάσιμο.

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Από την απόλυτη στήριξη στην ολοκληρωτική αποκαθήλωση της Μαρίας Καρυστιανού και του κόμματός της προχώρησε για μια ακόμη φορά ο πρώην εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός.

Αυτή τη φορά οι αιχμές ήρθαν στη συζήτησή που είχε με τον κύπριο ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου στο Άγιο Όρος, όπου ο Θανάσης Αυγερινός απάντησε στις αιτιάσεις της Μαρίας Καρυστιανού περί «πραξικοπηματικής κίνησης» στο εσωτερικό του κινήματος, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη κατηγορία δεν συνάδει με τον ρόλο που του είχε ανατεθεί μέχρι τότε.

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«Άκουσα τη Μαρία Καρυστιανού να λέει ότι συμμετέχω σε μια πραξικοπηματική κίνηση εντός του κινήματος», ανέφερε και συνέχισε: «Φαντάζομαι ότι αν αυτά τα πιστεύεις και είσαι ηγέτης, δεν βάζεις αυτόν τον άνθρωπο να κάνει την κεντρική παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης».

Ο ίδιος εξήγησε ότι βασικός λόγος της αποχώρησής του ήταν ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνονταν οι αποφάσεις, αφήνοντας αιχμές για συγκεντρωτική λειτουργία και περιορισμένη συμμετοχή των μελών.

Αναφερόμενος στη φράση που, όπως είπε, έχει χρησιμοποιήσει η Μαρία Καρυστιανού ότι «το κόμμα είναι δύο γυναίκες και πολλοί στρατιώτες», υποστήριξε πως ένα νέο πολιτικό εγχείρημα δεν μπορεί να υιοθετεί μοντέλα λειτουργίας παρόμοια με αυτά που έχει καταγγείλει στο παρελθόν.

Παράλληλα, άφησε αιχμές για όσους βλέπουν την προσπάθεια κυρίως ως μέσο πολιτικής ανέλιξης, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία ενός νέου κόμματος δεν μπορεί να έχει ως στόχο απλώς την κατάληψη βουλευτικών εδρών.

«Αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα σαν τα άλλα, στην έλλειψη δημοκρατίας, στα ψέματα […] που απλώς ενδιαφέρεται για καρέκλες βουλευτικές και θέλει να μπει στη Βουλή, αυτό αντιφάσκει με την ίδια την ουσία της πολιτικής μας», ανέφερε.

Στη συζήτηση, ο Φειδίας Παναγιώτου έθεσε το ενδεχόμενο η ηγεσία του κινήματος να θεώρησε τον Αυγερινό πιθανή απειλή. Ο ίδιος απέρριψε το σενάριο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «είναι αστείο να πιστεύει κανείς ότι ο Αυγερινός θα πάρει το κόμμα που λέγεται Μαρία Καρυστιανού».