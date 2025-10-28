Αφορμή, ή μάλλον το πρώτο βήμα για αυτή την αλλαγή πορείας, ήταν η ρύθμιση για την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη.

Ένα πράγμα τονίζει η κυβέρνηση από τη στιγμή που ψηφίστηκε η επίμαχη τροπολογία: «Ο νόμος θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις».

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα όμως με αυτή την εξέλιξη, παρατηρείται και μία διαφοροποίηση στη ρητορική κυβερνητικών στελεχών. Κατά τη χθεσινή (27/10) ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης και κυρίως κατά της ακροαριστεράς, αναφέρθηκε στη φοβικότητα που είχε από τη μεταπολίτευση και μετά όλο το πολιτικό σύστημα απέναντι στους μπαχαλάκηδες.

“Καρφιά” για τις κυβερνήσεις Καραμανλή και Σαμαρά

Μάλιστα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κράτησε σαφείς αποστάσεις από τις πολιτικές άλλων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας για αυτό το θέμα και την ανοχή που υπήρξε σε συμπεριφορές “επαναστατικής γυμναστικής”.

«Η Ελληνική Αστυνομία και η διάθεση του κράτους το 2025 δεν έχει καμία σχέση, ούτε με το 2008 ούτε με το 2012 ούτε με το 2014. Ο νόμος είναι πάνω από όλους και από όλα», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ποιοι ήταν όμως πρωθυπουργοί τις περιόδους που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης; Την περίοδο του 2008 -που σημαδεύτηκε από τα σοβαρά επεισόδια μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον αστυνομικό Επαμεινώνδα Κορκονέα- στο Μέγαρο Μαξίμου βρισκόταν ο Κώστας Καραμανλής και την περίοδο 2012-2015, εποχή που πρωτοστατούσαν οι «Αγανακτισμένοι», πρωθυπουργός ήταν ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Παύλος Μαρινάκης έκανε επίσης αναφορά και σε ένα ακόμα στέλεχος της ΝΔ με μακρά ιστορία στην πολιτική σκηνή της χώρας και άμεσα συνδεδεμένο με τη λεγόμενη «καραμανλική πτέρυγα», τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, υπενθυμίζοντας τις πολιτικές του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που ο ακαδημαϊκός και πρώην Υπουργός βρισκόταν στο ανώτατο πολιτειακό αξίωμα. Είχε προηγηθεί δημόσια τοποθέτηση του κ. Παυλόπουλου κατά την οποία επικαλέστηκε -μεταξύ άλλων- το «Δικαίωμα Αντίστασης», όπως θεσπίζεται από το άρθρο 120 παρ. 4 του Συντάγματος, κάτι που από ορισμένους θεωρήθηκε αιχμή κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

«Ως Πρόεδρος Δημοκρατίας, έζησε τις πιο δύσκολες ημέρες για το Κράτος Δικαίου», σημείωσε για τον Προκόπη Παυλόπουλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και αφού αναφέρθηκε σε μία σειρά πολιτικών χειρισμών του ΣΥΡΙΖΑ τους οποίους έχει καταγγείλει η ΝΔ, τόνισε με νόημα: «Άρα, ξέρει πολύ καλά ο κ. Παυλόπουλος πόσο επικίνδυνες είναι αυτές οι συμπεριφορές και σίγουρα και συμπεριφορές, όπως αυτές τις οποίες βιώνουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, με επιθέσεις στη Δικαιοσύνη» και κατέληξε:

Advertisement

«Η Δημοκρατίας μας είναι στέρεη, 51 χρόνια μετά την αποκατάστασή της, αλλά κάθε μέρα είναι και μια μάχη για την προστασία της και ειδικά έγκριτοι νομικοί, καθηγητές, οφείλουν αυτό να το επισημαίνουν».

Η αναφορά στα πεπραγμένα δύο κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και της σύγκρισης τους με αυτήν του Κυριάκου Μητσοτάκη στο θέμα της αντιμετώπισης της ανομίας στα πανεπιστήμια, προκαλεί τουλάχιστον εντύπωση.

Το να εξαπολύει επίθεση ο οποιοσδήποτε κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κομμάτων της αντιπολίτευσης, είναι κάτι αναμενόμενο. Το να στηλιτεύει την ακτιβιστική στάση κάποιου πολιτικού χώρου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Παύλος Μαρινάκης στράφηκε κατά της ακροαριστεράς, επίσης. Το να κρατάει όμως τόσες αποστάσεις από δύο κυβερνητικά σχήματα της ίδιας της παράταξης, δεν είναι και τόσο σύνηθες. Σύμφωνα με πολιτικούς αναλυτές, φαίνεται ότι όσο περνά ο καιρός γίνεται όλο και πιο εμφανές το ρήγμα που έχει ανοίξει στις σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αντώνη Σαμαρά αλλά και τον Κώστα Καραμανλή.

Advertisement

Η προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου στους «νοικοκυραίους»

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χρησιμοποίησε πάλι -για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες- τον χαρακτηρισμό «νοικοκυραίοι» για τους πολίτες που θέλουν να δουν αποτελέσματα στο ζήτημα της τήρησης των νόμων. Αυτό το ακροατήριο φαίνεται να συγκεντρώνει τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερο την προσοχή του Μεγάρου Μαξίμου.

«Πλέον δεν υπάρχουν τα “παραθυράκια” που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει και μία βούληση που ξεκινάει από την κυβέρνηση και το κυριότερο καταλήγει σε εκείνους, οι οποίοι δίνουν όλο τους τον εαυτό για να είμαστε ασφαλείς, για επιβολή του νόμου. Η επιβολή του νόμου είναι η πεμπτουσία της Δημοκρατίας», το ξεκάθαρο μήνυμα που έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αιτία για την έμφαση στην επιβολή του νόμου, είναι -μεταξύ άλλων- και η δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης σε συνδυασμό με τις διεργασίες που φαίνεται να γίνονται στον χώρο δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και την πιθανή δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.

Advertisement

Αυτό δε σημαίνει βέβαια ότι θα σταματήσει το άνοιγμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς το κέντρο. Πρόκειται εξάλλου για τον πολιτικό χώρο που του έδωσε την πρωτιά και την αυτοδυναμία τόσο στις εκλογές του 2019 όσο και σε αυτές του 2023.

Όμως παράλληλα είναι εμφανές ότι θα δοθεί ξεχωριστή βαρύτητα στο «νόμος και τάξη».

Advertisement