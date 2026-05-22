Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της εκ νέου ενασχόλησής του με την πολιτική, ειδικά με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Όθων Ηλιόπουλοςαναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στην ΕΡΤ: «Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως το είπε ο ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος. Εάν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, θα το ξανάκανα να εμπλακώ με την πολιτική, δεν το μετανιώνω καθόλου. Θεωρώ ότι το έχω πει πολλές φορές σοβαρά, ότι η επέκταση της δραστηριότητας ενός γιατρού έχει πάντα κοινωνικό περιεχόμενο και πάντα με ενδιέφερε να συμμετέχω σαν γιατρός, στη διαμόρφωση πολιτικής η οποία έχει να κάνει με την υγεία, θα το ξανάκανα. Εγώ βρέθηκα σε μια δυσάρεστη θέση, γιατί κάποια στιγμή, δυστυχώς – ευτυχώς, οι ανακαλύψεις που κάναμε εδώ, απαίτησαν κάποιο πάρα πολύ έντονο χρόνο, σε διαφορετικές συνθήκες υποστήριξης και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ενδεχομένως να μην έπρεπε να μπορούσα να μην παραιτηθώ, αλλά ήταν μια στιγμή επιλογής. Θα ξαναεμπλεκόμουν και σας λέω την αλήθεια ότι προσβλέπω να ξαναεμπλακώ».



Ο κ. Ηλιόπουλος συνέχισε λέγοντας πως: «Το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα με ενδιαφέρει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, το οποίο υπάρχει στην αριστερά ή στον προοδευτικό χώρο, είναι μια πολυδιάσπαση, η οποία δεν δικαιολογείται με τίποτα από τη διαπίστωση ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κρίση. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι η Αριστερά θα έπρεπε να Ξαναδιαμορφώσει μια μεγάλη ΕΔΑ. Βέβαια, βρίσκουμε αυτή την πολυδιάσπαση αυτή τη στιγμή και στον χώρο της δεξιάς, με τα κόμματα τα οποία και διαμορφώνονται και ενδεχομένως να διαμορφωθούν.Αυτός είναι ένας κατακερματισμός, που θα το έλεγα ότι είναι ένα σύμπτωμα ασθένειας στην πολιτική σκηνή. Πάντα ήμουν υπέρ του πλουραλισμού, αλλά ο πλουραλισμός θα πρέπει να διαμορφώνεται γύρω από θέσεις και όχι μέσα και γύρω από προσωπικές φιλοδοξίες».

Advertisement

Advertisement