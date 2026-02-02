Ηχηρά μηνύματα προς το Μαξίμου έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής με παρέμβασή του από την Καλαμάτα το μεσημέρι της Δευτέρας (2/2).

Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής του, μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας, ο κ. Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά :

«205 χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο στάτους κβό της περιοχής μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες, που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις υγειονομικές της βλέψεις και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόνημα και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του ελληνισμού και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά-μεταφορικά…»

Λίγο νωρίτερα και ο Αντώνης Σαμαράς είχε φροντίσει να στέλει αντίστοιχα μηνύματα με δήλωσή του από την ίδια εκδήλωση.

«Σήμερα είναι μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία και για την Καλαμάτα, υπό την ευλογία της Παναγιάς της Υπαπαντής. Η πόλη έχει επίσης σήμερα την χαρά, να υποδέχεται και να τιμά έναν φίλο, έναν πρώην πρωθυπουργό. Τον Κώστα Καραμανλή. Σε καιρούς κρίσης, σε δύσκολους καιρους, ένα θέλω μόνο να θυμόμαστε: Ο Πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί! Χρόνια πολλά!» τόνισε χαρακτηριστικά.