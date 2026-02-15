Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 92 ετών, η κορυφαία νομικός και πολιτικός Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, μια προσωπικότητα που σφράγισε τον δημόσιο βίο της Ελλάδας με τις ιστορικές της πρωτιές. Γεννημένη στα Εξάρχεια το 1934 και με καταγωγή από την Ύδρα, η Άννα Μπενάκη υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων (2004-2007) και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (2020), καταρρίπτοντας δεκαετή στερεότυπα στον πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, επισκέφθηκε στο γραφείο του, η πρώην Πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025.

Με λαμπρές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών και διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Βόννης, διέγραψε μια σπουδαία ακαδημαϊκή πορεία ως Ομότιμη Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ, ενώ από το 1975 διηύθυνε το έγκριτο νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά». Στην πολιτική της σταδιοδρομία, υπηρέτησε ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1981 έως το 2009 και διετέλεσε Υπουργός Πολιτισμού και Υπουργός Δικαιοσύνης, αφήνοντας πλούσιο νομοπαρασκευαστικό έργο.

Η απώλειά της σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την ελληνική επιστημονική και πολιτική κοινότητα, καθώς η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη αναγνωρίστηκε ομόφωνα ως ένα διαχρονικό σύμβολο θεσμικού κύρους και γυναικείας χειραφέτησης.