Μήνυμα εσωτερικής ενότητας, προσήλωσης στις ανάγκες των πολιτών και ιδεολογικής αντεπίθεσης απηύθυνε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την ομιλία του στο 16ο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έδωσε το στίγμα της μετάβασης από την «Ελλάδα της κανονικότητας» στην «Ελλάδα της φιλοδοξίας», ξεκαθαρίζοντας ότι το διακύβευμα της παράταξης ξεπερνά τα στενά κομματικά όρια.

«Υπάρχουν συνέδρια που αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος και συνέδρια που αφορούν την πορεία της χώρας. Η δική μας συνάντηση αφορά το δεύτερο», τόνισε χαρακτηριστικά στην έναρξη της τοποθέτησής του.

Ο Υπουργός Οικονομικών κάλεσε τα στελέχη σε πολιτική τόλμη και συστράτευση γύρω από τον Πρωθυπουργό: «Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους, αλλά όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας. Η ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δείλιασαν και δίστασαν, αλλά εκείνους που τόλμησαν. Ας τολμήσουμε ξανά, ας τολμήσουμε μαζί, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της χώρας, να εμπνεύσουμε και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε».

«Όχι» σε εσωστρέφεια και ναρκισσισμούς

Ασκώντας έμμεση αλλά σαφή κριτική σε εσωκομματικές αντιπαραθέσεις και προσωπικές στρατηγικές, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες απαιτούν λύσεις και όχι εσωστρέφεια.

«Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς. Η ανάκαμψη δεν θα έρθει μόνο μέσα από μεγάλα έργα, αλλά και μέσα από μικρές, ουσιαστικές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεσαία τάξη, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει έξω μια κοινωνία που παλεύει, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά. Θα μας κρίνουν από το αν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή τους. Η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα να συμβιβαστεί με το λίγο».

Μεταρρυθμίσεις, Τεχνητή Νοημοσύνη και Οικονομία

Αναφερόμενος στις διεθνείς προκλήσεις, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «σε έναν κόσμο αστάθειας, η χώρα μας είναι νησίδα σταθερότητας», ενώ έθεσε ως προτεραιότητα την προσαρμογή στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Όπως εξήγησε, η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδιατάσσει πλήρως την οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες, και στόχος είναι η Ελλάδα να καταστεί κόμβος καινοτομίας, συνδυάζοντας την τεχνολογία με τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Παράλληλα, απέρριψε τα παλαιά οικονομικά διλήμματα, τονίζοντας ότι τόσο η εποχή του κρατισμού όσο και η εποχή της απόλυτης αυτορρύθμισης έχουν παρέλθει.

Η ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριε Πρόεδρε της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Κύριοι Αντιπρόεδροι, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στη Βουλή και στην Κυβέρνηση, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,

Υπάρχουν συνέδρια τα οποία αφορούν απλά και μόνο την πορεία ενός κόμματος.Και υπάρχουν και συνέδρια τα οποία αφορούν την πορεία μιας χώρας.Η δική μας συνάντηση ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί δεν είμαστε εδώ μόνο για να διαχειριστούμε το παρόν. Είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε και να σχεδιάσουμε το μέλλον.

Για πρώτη φορά, μετά από πολύ καιρό, η χώρα μας κερδίζει τον διεθνή σεβασμό.

Και αυτό συνέβη, γιατί μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και ο ίδιοςπροσωπικά κράτησε το τιμόνι σταθερό, πήρε γενναίες αποφάσεις, συγκρούστηκε με παθογένειες και άφησε πίσω λογικές που κρατούσαν την Ελλάδα καθηλωμένη για δεκαετίες.

Όμως ας το πούμε καθαρά: Δεν δώσαμε αυτή τη μάχη απλώς και μόνο για να γυρίσει η χώρα στην κανονικότητα.Δεν κάναμε τόσες θυσίες μόνο για να σταθούμε όρθιοι.

Απ’ την Ελλάδα της αντοχής και της ανάκαμψης,πλέον περνάμε στην Ελλάδα της φιλοδοξίας.

Τα έθνη παρακμάζουν όταν περιορίζουν τα όνειρά τους. Και η Ελλάδα δεν έχει το δικαίωμα ξανά να συμβιβαστεί με το λίγο.

Πριν από τη θύελλα της οικονομικής κρίσης, η χώρα μας προσέγγιζε τον ευρωπαϊκό μέσο όρο ευημερίας. Αλλά εκείνη ήταν μια σύγκλιση η οποία στηρίχθηκε σε δανεικά, σε ελλείμματα, σε μια ψεύτικη αίσθηση ευημερίας.Και τελικά κατέρρευσε.

Σήμερα, ξαναχτίζουμε ξανά. Αλλά αυτή τη φορά πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια.

Με μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Με ανάπτυξη. Με επενδύσεις. Με παραγωγή. Με εξωστρέφεια. Με ένα χρέος το οποίο μειώνεται πρωτόγνωρα, όχι σε ευρωπαϊκό, αλλάσε παγκόσμιοεπίπεδο.

Με μια κυβέρνηση που έχει κάνει την επιλογή να μην περάσει ξανά τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά. Τρέχουμε προς τη σωστή κατεύθυνση, και ναι, πρέπει να τρέξουμε και ακόμη γρηγορότερα.

Φίλες και φίλοι, Οι μεγάλες παρατάξεις γεννιούνται όχι για να διαχειριστούν, αλλά για να αλλάξουν τη χώρα. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής το κατάλαβε και το δίδαξε αυτό κατά τη διάρκεια του ελληνικού 20ου αιώνα. Τα είπε πολύ ωραία ο Άδωνις πριν. Παρέλαβε μια Ελλάδα τραυματισμένη, γεμάτη ελλείψεις και ανασφάλεια.Μια Ελλάδα που έμοιαζε να έχει αποδεχτεί τα όριά της και θα μπορούσε να συμβιβαστεί με αυτό. Αλλά δεν το έκανε.

Είδε τότε κάτι το οποίο άλλοι τότε δεν είχαν δει: την ευκαιρία μιας νέας Ελλάδας. Μιας χώρας σύγχρονης, παραγωγικής, ευρωπαϊκής.

Και άρχισε να χτίζει. Δρόμους. Λιμάνια. Φράγματα. Δίκτυα. Τον εξηλεκτρισμό της περιφέρειας. Δεν έφτιαξε απλώς έργα από μπετό και σίδηρο. Έχτισε ξανά την αυτοπεποίθηση μιας χώρας. Αυτό είναι και το δικό μας χρέος σήμερα, αυτής της κυβέρνηση και αυτής της γενιάς απέναντι στους πολίτες μας: Να χτίσουμε τη νέα, μεγάλη Ελλάδα της παραγωγής και της τεχνολογίας. Μια χώρα που θα εξάγει καινοτομία και που θα εισάγει, επενδύσεις, γνώση και ευκαιρίες.

Φίλες και φίλοι,

Ζούμε μία από τις μεγαλύτερες τεχνολογικές αλλαγές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η τεχνητή νοημοσύνηαλλάζει ήδη – όχι θα αλλάξει – οικονομίες, κοινωνίες και ισορροπίες ισχύος. Και η Ελλάδα έχει μπροστά της μια τεράστια ευκαιρία: να γίνει κόμβος ψηφιακών υπηρεσιών, datacenters, logistics. Κόμβος καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή.Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζονται μεγάλες αλλαγές. Ένα κράτος γρήγορο, αποτελεσματικό, ψηφιακό, το οποίο να λειτουργεί ως επιταχυντής.

Και αποδείξαμε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε με το gov.gr. Δείξαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα. Ότι οι ζωές μας μπορούν να βελτιωθούν. Ότι ένα σύγχρονο κράτος μπορεί να είναι σύμμαχος του πολίτη, να είναι δίπλα του, να τον σέβεται.

Τώρα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο.Να φέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη παντού. Στην υγεία. Στην εκπαίδευση. Στη Δικαιοσύνη. Στις επιχειρήσεις. Ειδικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν εργαλεία και στήριξη για να μεγαλώσουν, να γίνουν πιο παραγωγικές και πιο ανταγωνιστικές. Είμαστε εδώ για να τις βοηθήσουμε να το κάνουν. Και ξέρουν ότι έχουμε και την εμπειρία και την αποφασιστικότητα.

Όμως όσο μεγάλες είναι οι δυνατότητες αυτής της τεχνολογίας, τόσο μεγάλη είναι και η ευθύνη μας να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Οι μεγάλες δυνάμεις του κόσμου οφείλουν να συζητήσουν σοβαρά για κοινά όρια και κοινές δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πεποίθησή μας είναι ότι η τεχνολογία πρέπει να προχωρά μαζί με τη Δημοκρατία, μαζί με θεσμούς μαζί με τον άνθρωπο.

Και εδώ η Ευρώπη έχει έναν ιδιαίτερο και καθοριστικό ρόλο να παίξει.Και η Ελλάδα έχει τη φωνή και το ειδικό βάρος να βγει μπροστά σε αυτή τη συζήτηση.

Η ενέργεια είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα των επόμενων ετών. Και θέλουμε και άλλες επενδύσεις. Στα δίκτυα.Διασυνδέσεις.Αποθήκευση ενέργειας.Αυτάρκεια των νησιών. Στον κόσμο που έρχεται, η ισχύς θα μετριέται σε ενέργεια, δεδομένα και υποδομές. Και η Ελλάδα πρέπει να είναι, και θα είναι, στην πρώτη γραμμή αυτής της νέας εποχής.

Η μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας είναι να περάσουμε από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση, που θα φτάσει σε κάθε σπίτι, σε κάθε νοικοκυριό, σε κάθε επιχείρηση.

Και αυτό απαιτεί επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις φέρνουν παραγωγικότητα, καλύτερους μισθούς και καλύτερες δουλειές. Αυτή είναι η δική μας φιλοσοφία. Ότι η ανάπτυξη πρέπει να αφορά τους πάντες. Δεν πιστεύουμε σε μια οικονομία όπου ανεβαίνουν οι αριθμοί και μένουν πίσω οι άνθρωποι. Όμως δεν πιστεύουμε και στα παλιάδιλήμματα της μεταπολίτευσης : «κράτος ή αγορά»; Τι βλέπουμε στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Κίνα;

Τόσο η εποχή τόσο του κρατισμού όσο και της απόλυτης αυτορρύθμισης έχειπαρέλθει. Θέλουμε ανοιχτή και ανταγωνιστική αγορά αλλά και ένα κράτος το οποίο είναι έξυπνο. Που παρεμβαίνει στρατηγικά εκεί όπου κρίνεται το μέλλον μιας χώρας. Μόνο αυτή η συνέργεια, μόνο αυτή η συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας.

Φίλες και φίλοι,

Η γεωγραφία μάς προίκισε με ένα μοναδικό πλεονέκτημα. Είμαστε στο σημείο όπου συναντιούνται η Ευρώπη, η Μέση Ανατολή, η Ανατολική Μεσόγειος και τα Βαλκάνια.

Και μέσα σε έναν κόσμο αστάθειας, η χώρα μας μπορεί να γίνει νησίδα σταθερότητας. Και είναι. Γι’ αυτό και η εξωτερική μας πολιτική πρέπει να παραμείνει πολυδιάστατη.

Με ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη. Με ισχυρή σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με στρατηγικές συνεργασίες στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Οι δυνατοί έχουν την αυτοπεποίθηση να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Και η Ελλάδα χρειάζεται και έχει μια εξωτερική πολιτική θαρραλέα, με καθαρές κόκκινες γραμμές αλλά χωρίς φοβικά σύνδρομα. Το ίδιο ισχύει και στην άμυνα, όπου πάμε να κάνουμε το ακόμη πιο φιλόδοξο βήμα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχονταςήδη ενισχύσει σημαντικά την αποτρεπτική της ισχύ. Και περνώντας τη συζήτηση από τις εισαγωγές εξοπλισμών στην παραγωγή. Με τους πόρους που επενδύουμε να επιστρέφουν στην ελληνική οικονομία, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην ελληνική αμυντική βιομηχανία.

Και πρέπει να το κάνουμεακόμηπερισσότεροαυτό. Και η ανάπτυξη πρέπει να φτάσει σε κάθε γωνιά του τόπου. Και δεν θα έρθει αυτό μόνο μέσα από μεγάλα και εμβληματικά έργα. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό.

Έρχεται και μέσα από τις μικρές υποδομές, τις μικρές αλλαγές. Όλα όσααλλάζουνστο πεδίο τη ζωή των πολιτών: το λιμάνι ενός νησιού, ηαφαλάτωση, το επαρχιακό οδικό δίκτυο, η ψηφιακή συνδεσιμότητα στην περιφέρεια, οι ενεργειακές διασυνδέσεις των νησιών. Αυτές οι υποδομές δεν τραβούν τα φώτα της δημοσιότητας. Αλλά είναι αυτές κρατάνε έναν νέο άνθρωπο, ένα νέο παιδί στον τόπο του. Και αυτές εν τέλει είναι που ανοίγουν νέες δυνατότητες ανάπτυξης και νέους τουριστικούς προορισμούς.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,

Κλείνω μια σκέψη την οποίαθέλω να μοιραστώμαζίσας. Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για εσωκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισσισμούς και μικρούς εγωισμούς.

Ξέρετε γιατί; Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία που παλεύει κάθε μέρα. Υπάρχει μια νέα γενιά που θέλει προοπτική. Μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα. Μια χώρα που θέλει να φύγειμπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.

Και όλοι αυτοί μάς έκριναν, μας κρίνουν, και θα μας κρίνουν στις επόμενες εκλογές , από ένα και μόνο πράγμα: Αν μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη ζωή τους. Αν μπορούμε να ξαναφέρουμε ακόμη περισσότερη αισιοδοξία στην καθημερινότητά τους.

Οι μεγάλες παρατάξεις δεν νικούν όταν διαρκώς κοιτάζουν τον καθρέφτη τους. Νικούν όταν κοιτάζουν τον ορίζοντα της χώρας.Νικούν όταν καταλαβαίνουν ότι ιστορία δεν θυμάται εκείνους που δίστασαν. Θυμάται εκείνους που τόλμησαν.

Ας τολμήσουμε λοιπόν ξανά, ας τολμήσουμε λοιπόν μαζί. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τιμόνι της παράταξης της χώρας, να χτίσουμε, να εμπνεύσουμε, και να αποδείξουμε τι μπορούμε να πετύχουμε.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει.

Και για αυτή τη χώρα, για τους ανθρώπους της, αξίζει κάθε προσπάθεια, κάθε μάχη, κάθε προοπτική.