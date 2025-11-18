Με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε ότι δέχθηκε πιέσεις από τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη η Ζωή Πολιτοπούλου, υπάλληλος της διεύθυνσης Πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την διάρκεια της κατάθεσης της στην εξεταστική επιτροπή. Παράλληλα, στο ίδιο πλαίσιο, αρνήθηκε ότι υπήρξε προσέγγιση για να ευνοηθεί η Κρήτη μέσω του συστήματος πληρωμών.

Η μάρτυρας, κατά την κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή, δήλωσε πως δεν γνωρίζει τα περί κλίματος απειλών και φόβου που περιέγραψε στην δική της κατάθεση πριν από λίγο καιρό η Παρασκευή Τυχεροπούλου. Ωστόσο, κατά την κατάθεση της, ανέφερε πως ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελος Σημανδράκος επικοινώνησε μαζί της και της ζήτησε να φύγει από την δικαστική αίθουσα όπου βρισκόταν και να μην καταθέσει υπέρ του ΟΠΕΚΕΠΕ σε αγωγή κατά ΜΜΕ, ενημερώνοντας πως μάρτυρας υπεράσπισης του εκδότη ήταν ο υπάλληλος του οργανισμού, Μόσχος Κορασίδης.

Η υπάλληλος της διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού Ζωή Πολιτοπούλου, απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις των μελών της εξεταστικής επιτροπής σημείωσε πως «τη δεκαετία 2015-24 έχουμε δώσει σε όλη την επικράτεια, όχι μόνο σε αγρότες αλλά και σε άλλα αναπτυξιακά έργα, περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ανακτήσει περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Για να ανακτηθούν τόσα χρήματα μάλλον κάτι έγινε. Έγιναν έλεγχοι, διοικητικοί, επιτόπιοι, μηχανογραφικοί διασταυρωτικοί», τονίζοντας πως δεν ισχύουν τα όσα λέγονται περί μη ελέγχων.

Σύμφωνα με την ίδια, και απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, υποστήριξε πως «Ρομπέν των Δασών, εγώ θεωρώ τους συναδέλφους, που έχουνε κάνει όλα αυτά τα χρόνια 281.479 διοικητικούς έλεγχους και 356.314 επιτόπιους έλεγχους. Είναι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι μου, οι κτηνίατροι του οργανισμού και άλλων υπηρεσιών, που πέρυσι, με 45 βαθμούς, φόρεσαν πλαστικές στολές, για να πάνε υπό συνθήκες καύσωνα να ελέγξουν τι γίνεται με την ευλογιά. Όλα τα υπόλοιπα, εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν ξέρω. Δεν θα προβώ σε κανένα χαρακτηρισμό ούτε σχολιασμό».

Πηγές ΝΔ: «Υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και ταυτόχρονα εναντίον του Οργανισμού σε δίκη ο Μόσχος Κορασίδης»

Σχολιάζοντας την κατάθεση Πολιτοπούλου, πηγές της ΝΔ σημείωναν πως «εγείρονται νέα σοβαρά ερωτήματα για τον ρόλο του Μόσχου Κορασίδη, στενού συνεργάτη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ». Σε αυτό το πλαίσιο ανέφεραν πως «η ίδια επιβεβαίωσε ότι στη συγκεκριμένη δίκη, μάρτυρας υπεράσπισης εναντίον του ίδιου του Οργανισμού ήταν ο Μόσχος Κορασίδης, τότε υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζοντας πως «σε κάθε περίπτωση, τόσο η επιβεβαίωση Βάρρα ότι ασκήθηκε πειθαρχικός έλεγχος στον Κορασίδη για τη συγκεκριμένη παρέμβαση, όσο και η νέα κατάθεση Πολιτοπούλου, συγκροτούν πλέον ένα σαφές μοτίβο: παρεμβάσεις, πιέσεις και ενέργειες που ευνοούν πρόσωπα συνδεδεμένα με τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, με κεντρικό ρόλο του Μόσχου Κορασίδη και με κάλυψη από τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγές ΠΑΣΟΚ: «Στο δόγμα της ΝΔ “διαχρονικές είναι οι ευθύνες” η κατάθεση Πολιτοπούλου

Πηγές του ΠΑΣΟΚ, από την δική τους πλευρά, ανέφεραν, μεταξύ άλλων, πως «υιοθετώντας απολύτως το δόγμα της ΝΔ “διαχρονικές είναι οι ευθύνες”, κινήθηκε η Πολιτοπούλου Ζωή, υπεύθυνη των Πληροφορικών Συστημάτων ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία προστατεύθηκε εμφανώς από την πλειοψηφία της ΝΔ, καταθέτοντας για άσχετα ζητήματα και ροκανίζοντας προκλητικά το χρόνο καίριων ερωτημάτων» και προσθέτουν: «Σκάνδαλο δεν μπορεί η ίδια να καταθέσει αν υπάρχει, όλα ήταν καλά, όλοι έκαναν τέλεια τη δουλειά τους και οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι υπάλληλοι, που αν είχαν τα εργαλεία δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα, ήταν αυτά που κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ η μάρτυρας».