Σκληρή επίθεση κατά του κόμματος «Νίκη» και προσωπικά κατά του προέδρου Δημήτρη Νατσιού εξαπέλυσε ο ανεξάρτητος – πλέον – βουλευτής Νικόλαος Βρεττός, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Η διαγραφή ήρθε ως αποτέλεσμα της απόφασής του να υπερψηφίσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προεδρία της εξεταστικής επιτροπής σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωσή του, ο κ. Βρεττός κάνει λόγο για βαθιά κρίση εντός του κόμματος και υποστηρίζει ότι η «Νίκη» έχει απολέσει τον αρχικό της χαρακτήρα.

«Η αγαπημένη μας “ΝΙΚΗ” προδόθηκε. Προδόθηκε και παραδόθηκε σε άνομα, σκοτεινά και επιχειρηματικά συμφέροντα. Όταν έχει αναγκάσει σε αποχώρηση ή έχει προβεί στον “αποκεφαλισμό” του 30% της κοινοβουλευτικής ομάδας της και έχει διαγράψει την συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών της, τότε, το μόνο σίγουρο είναι πως ο γιαλός δεν είναι στραβός», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στοχοποιεί ανοιχτά τον Δημήτρη Νατσιό, υποστηρίζοντας ότι δεν ασκεί ανεξάρτητα την ηγεσία του κόμματος:

«Κοινό μυστικό είναι ότι ο Δημήτρης Νατσιός ενεργεί κάτω από εντολές ενός σκιώδους διοικητικού καθεστώτος. Για αυτό και συμβιβάζεται με την διασφάλιση της κρατικής χρηματοδότησης και την αποπομπή διακεκριμένων και εντίμων στελεχών κρατώντας την “ΝΙΚΗ” σε οριακά ποσοστά εισόδου στην Βουλή».

Παράλληλα, κάνει λόγο για προσωπική στοχοποίηση και πολιτική εξόντωση, καταγγέλλοντας οργανωμένες προσπάθειες απαξίωσής του.

«Ως ανεξάρτητος πλέον βουλευτής θα εργαστώ με άσβεστο πάθος και ασυμβίβαστο φρόνημα για την πάταξη της διαφθοράς, την ουσιαστική αναβάθμιση της Δικαιοσύνης ως Ανεξάρτητου αυτοδιοίκητου θεσμού και την ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας, συμβάλλοντας στον τερματισμό επιτέλους αυτού του φαύλου κύκλου της “Μεταπολίτευσης”», δηλώνει.