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Οι νέες υποδομές θα επιτρέπουν τη μόνιμη μεταστάθμευση και τη συντήρηση των drones, ενισχύοντας τις δυνατότητες επιτήρησης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Ρόδος θα αποτελέσει τη δεύτερη βάση τέτοιων ιπτάμενων μέσων στη χώρα, συμπληρώνοντας επιχειρησιακά την αντίστοιχη υποδομή που λειτουργεί ήδη στη Σκύρο.

Ο σχεδιασμός αυτός εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάταξη των αμυντικών μέσων στο Αιγαίο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

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Νέο και αναβαθμισμένο ρόλο στον αμυντικό σχεδιασμό του Αιγαίου αποκτά η Ρόδος, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύσαν, «ΤΑ ΝΕΑ», προχωρά η δημιουργία βάσης στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Μαριτσών.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, έχει εγκριθεί η διαδικασία για την κατασκευή των απαραίτητων υποδομών στο αεροδρόμιο της Ρόδου, οι οποίες θα υποστηρίζουν τη μόνιμη μεταστάθμευση αλλά και τη συντήρηση των drones. Με την εξέλιξη αυτή, η Ρόδος αναμένεται να αποτελέσει ουσιαστικά τη δεύτερη βάση στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών της χώρας μετά τη Σκύρο.

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Η επιλογή των Μαριτσών έχει ιδιαίτερη επιχειρησιακή σημασία λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου και συνολικά των Δωδεκανήσων. Η παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο νησί ενισχύει τις δυνατότητες επιτήρησης και αναγνώρισης στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή, δημιουργώντας μαζί με τη Σκύρο δύο σημαντικά σημεία ανάπτυξης τέτοιων ιπτάμενων μέσων.

Το αεροδρόμιο Μαριτσών διαθέτει ήδη στρατιωτική χρήση και φιλοξενεί κατά καιρούς επιχειρησιακά εναέρια μέσα. Στο παρελθόν έχουν αναπτυχθεί εκεί, μεταξύ άλλων, ελικόπτερα ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο φιλοξενεί και πυροσβεστικά αεροσκάφη Air Tractor.

Η αξιοποίηση επομένως της υφιστάμενης στρατιωτικής εγκατάστασης για τη δημιουργία νέων υποδομών που θα εξυπηρετούν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης των δυνατοτήτων επιτήρησης και άμυνας στα νησιά.

Το σχέδιο για τη Ρόδο δεν αποτελεί μεμονωμένη κίνηση. Σύμφωνα με «ΤΑ ΝΕΑ», συνδέεται με γενικότερη αναδιάταξη των αμυντικών μέσων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Στο ίδιο πλαίσιο βρίσκεται σε εξέλιξη η μετακίνηση της συστοιχίας Patriot που είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο προς την Κρήτη, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας της στρατηγικής αεροπορικής βάσης της Σούδας.

Οι νέες υποδομές στα Μαριτσά, όταν ολοκληρωθούν, θα δώσουν τη δυνατότητα μόνιμης παρουσίας και τεχνικής υποστήριξης στρατιωτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στη Ρόδο, ενισχύοντας σημαντικά τον επιχειρησιακό ρόλο του νησιού στον αμυντικό σχεδιασμό της χώρας και ιδιαίτερα στην επιτήρηση του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Πηγή: Ροδιακή