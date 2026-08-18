Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα drones εξελίσσονται από απλά εργαλεία παρακολούθησης σε μέσα μεταφοράς τραυματιών από δύσβατα σημεία όπου η πρόσβαση των διασωστών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Ερευνητικά προγράμματα, όπως το START2 στις Δολομίτες, δοκιμάζουν ήδη τη χρήση heavy-lift drones για τη δραστική μείωση του χρόνου ιατρικής εκκένωσης.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές αρχές ενσωματώνουν τη χρήση των drones στις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας και αναζήτησης αγνοουμένων σε ορεινά περιβάλλοντα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη επιτρέπει πλέον την ανάπτυξη αυτόνομων πτητικών συστημάτων, τα οποία υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.

Η τεχνολογία αυτή συμπληρώνει το έργο των ελικοπτέρων και των διασωστών, αποτελώντας ένα πολλά υποσχόμενο μέσο για το μέλλον της επείγουσας διάσωσης.

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Κάποτε, όταν ακούγαμε τη λέξη drone, σκεφτόμασταν ένα μικρό ιπτάμενο μηχάνημα που έκανε βόλτες πάνω από μια παραλία για να βγάλει εντυπωσιακές φωτογραφίες.

Μετά άρχισαν να μεταφέρουν δέματα. Να επιθεωρούν γέφυρες και ηλεκτρικά δίκτυα. Να εντοπίζουν αγνοούμενους. Να παρακολουθούν πυρκαγιές. Και, δυστυχώς, να αποτελούν πλέον ένα από τα σημαντικότερα όπλα των σύγχρονων πολέμων.

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Τώρα φτάνουμε στο επόμενο βήμα, όπως το σκέφτεται και το παρουσιάζει η Τεχνιτή Νοημοσύνη: να μεταφέρουν ανθρώπους και ειδικά τραυματίες από σημεία στα οποία η πρόσβαση των διασωστών είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Και κάπου εδώ δικαιούμαστε και λίγο χιούμορ: με τον ρυθμό που εξελίσσονται τα πράγματα, σε λίγα χρόνια όταν μας ρωτούν «ασθενοφόρο ή ελικόπτερο;», μπορεί να απαντάμε απλώς: «Στείλτε ένα drone και γρήγορα!»

Το εντυπωσιακό βίντεο – αλλά με μια απαραίτητη διευκρίνιση

Το βίντεο που κυκλοφορεί στο Instagram παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό concept: ένα είδος φορητού συστήματος διάσωσης που αναπτύσσεται σε φορείο, διαθέτει βραχίονες και έλικες και, αφού ασφαλιστεί ο τραυματίας, απογειώνεται για να τον μεταφέρει από το δύσβατο βουνό.

Η εικόνα είναι πραγματικά φουτουριστική.

Προσοχή όμως: το ίδιο το post το χαρακτηρίζει “concept for the future of emergency rescue tech”. Επομένως δεν έχουμε στοιχεία ότι το συγκεκριμένο σύστημα που βλέπουμε αποτελεί πιστοποιημένο επιχειρησιακό μέσο διάσωσης.

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Το εντυπωσιακό είναι ότι η πραγματικότητα έχει ήδη αρχίσει να πλησιάζει το concept.

Στις Δολομίτες δοκιμάζουν ήδη μεταφορά ανθρώπων με drones

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Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα START2, με συμμετοχή του Institute of Mountain Emergency Medicine της Eurac Research, αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν εφαρμογές ημιαυτόνομων drones για επιχειρήσεις διάσωσης σε ακραία περιβάλλοντα.

Και ο στόχος δεν περιορίζεται στον εντοπισμό ενός αγνοουμένου από ψηλά. Το πρόγραμμα προβλέπει δοκιμές για μεταφορά υλικών αλλά και ανθρώπων με drones στην τελευταία και δυσκολότερη διαδρομή μιας επιχείρησης διάσωσης. (EURAC Research)

Σε δοκιμές στις Δολομίτες με heavy-lift cargo drones, αναφέρθηκε μάλιστα ότι ο χρόνος ιατρικής εκκένωσης μπορούσε να μειωθεί έως και στο ένα τρίτο σε σχέση με τη μεταφορά από το έδαφος. (Unmanned Systems Technology)

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Το drone γίνεται πλέον «διασώστης»

Η εξέλιξη δεν σταματά στη μεταφορά.

Τα drones μπορούν ήδη να χρησιμοποιούνται για θερμική αναζήτηση αγνοουμένων, χαρτογράφηση μιας καταστροφής, μεταφορά ιατρικού εξοπλισμού και υποστήριξη ομάδων διάσωσης. Η ίδια η ευρωπαϊκή αεροπορική αρχή EASA αναγνωρίζει το Search and Rescue και τις Emergency Medical Services μεταξύ των εφαρμογών της νέας εναέριας κινητικότητας. (EASA)

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Στο Μον Μπλαν, για παράδειγμα, οι γαλλικές ομάδες ορεινής διάσωσης έχουν χρησιμοποιήσει μεγάλο cargo drone για μεταφορά εξοπλισμού σε δύσκολες συνθήκες, συμπληρώνοντας —και όχι αντικαθιστώντας— το έργο των ελικοπτέρων και των διασωστών. (DJI Official)

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Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το ερευνητικό πρόγραμμα PARSIVAL: αναπτύσσεται μικρό αυτόνομο drone που θα μπορεί να αναζητά ανθρώπους θαμμένους από χιονοστιβάδα και, εφόσον χρειάζεται, να συνεργάζεται με σμήνος διαφορετικών drones με οπτικούς, θερμικούς και άλλους αισθητήρες. (EURAC Research)

Και μετά έρχεται η Τεχνητή Νοημοσύνη

Εδώ όμως αρχίζει και η πολύ σοβαρή συζήτηση.

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Άλλο ένα drone που χειρίζεται κάποιος από το έδαφος και άλλο ένα πραγματικά αυτόνομο αεροσκάφος.

Η EASA εξηγεί ότι ένα αυτόνομο drone μπορεί να πραγματοποιήσει ασφαλή πτήση χωρίς παρέμβαση χειριστή και, με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης, να αντιμετωπίσει ακόμη και απρόβλεπτες καταστάσεις. Για αυτό και οι πραγματικά αυτόνομες επιχειρήσεις υπόκεινται σε αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο. (EASA)

Και δικαίως.

Γιατί όταν από το drone κρέμεται ένα δέμα, ένα τεχνικό πρόβλημα μπορεί να σημαίνει ότι χάσαμε το πακέτο.

Όταν όμως μέσα βρίσκεται ένας τραυματισμένος άνθρωπος, δεν επιτρέπεται να χαθεί τίποτε.

Τα drones λοιπόν ξεκίνησαν ως ένα εντυπωσιακό gadget. Σήμερα είναι εργαλεία της γεωργίας, της πολιτικής προστασίας, των μεταφορών, της ασφάλειας και δυστυχώς του πολέμου. Αύριο μπορεί να αποτελούν και ένα από τα σημαντικότερα μέσα επείγουσας διάσωσης.

Και τότε ίσως η παλιά κραυγή «φέρτε φορείο!» να αποκτήσει μια μικρή τεχνολογική προσθήκη:

«Και φορτίστε και τις μπαταρίες του!»