Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση από το βήμα της Ολομέλειας στην συζήτηση του προϋπολογισμού. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έστειλε προσκλητήριο κοινού αγώνα στις «δημοκρατικές δυνάμεις» έτσι ώστε να έρθει ταχύτατα η πολιτική αλλαγή.

«Είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτό, ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει μεσσίες, από αυτούς που σκύβει το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία, πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά με αυτονομία από συμφέροντα» τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μια αναφορά – «φωτογραφία», όπως εκτιμήθηκε στη Βουλή, για τον Αλέξη Τσίπρα και τις κινήσεις του στην πολιτική σκακιέρα. «Καλώ κάθε Έλληνα πολίτη ό,τι κόμμα και εάν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε την αλλαγή» πρόσθεσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συνόψισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την ανάγκη πολιτικής αλλαγής λέγοντας πως «το δίλημμα είναι: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε ή παίρνουμε την ζωή μας στα χέρια μας».

Μιλώντας για το αγροτικό ζήτημα αλλά και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, είπε πως «αυτός ο άνθρωπος που καταστρέφεται το βιος του θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στο μπλόκο; Αυτός ο άνθρωπος που βλέπει ότι δεν του έχει δώσει ούτε τα μισά από όσα τους χρωστάτε, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα; Που βλέπει τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Πόρσε και Φεράρι. Αυτός θα κάτσει στο σπίτι του; Εσείς τους στέλνετε στα μπλόκα. Εσείς τους στείλατε στην απελπισία» και κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου ότι ευθύνεται για τη λεηλάτηση του πρωτογενούς τομέα.

«Μην επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής, δώστε καθαρές απάντησες» είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταγγέλλοντας πως ο πρωθυπουργός γνώριζε καθώς είχε σύμβουλο στο Μέγαρο Μαξίμου τον Γρηγόρη Βάρρα. Αναφερόμενος στην ακρίβεια ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να βάλει κανόνες στα καρτέλ.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεσμεύτηκε, όπως τόνισε στην ομιλία του, πως θα αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου 86 και τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης. Κάνοντας λόγο για «χειραγώγηση του άρθρου 86» από την κυβέρνηση προκειμένου «να μην υπάρχει διαφάνεια και φως» ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «δεσμεύομαι ότι με πρωτοβουλία μας θα υπάρξει τροποποίηση του άρθρου 86 και αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Καθαρά πράγματα. Αν θέλουμε εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς και όχι να νομίζουν οι πολίτες ότι η δικαιοσύνη είναι μόνο για αυτούς και ότι για τους υπουργούς υπάρχει πάντα ένα πέπλο προστασίας και ατιμωρησίας».