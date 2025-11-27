Το φυτίλι μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ άναψε για τα καλά εντός της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αφορμή τα όσα κατήγγειλε το «πράσινο» στρατόπεδο περί κουμπαριάς Μητσοτάκη και Ξυλούρη, του γνωστότερου ως «φραπέ». Την ίδια στιγμή ο «υδράργυρος» της σκληρής αντιπαράθεσης ανεβαίνει περισσότερο με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει και να έρχεται σε σκληρή σύγκρουση, για δεύτερη ημέρα, τόσο με τους μάρτυρες όσο και με το προεδρείο της εξεταστικής επιτροπής.

Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εισηγητής της ΝΔ, κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για ψέματα λέγοντας πως «η αθλιότητα έχει και τα όριά της. Το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη». Η Ευαγγελία Λιακούλη, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας στον «γαλάζιο» εισηγητή τόνισε πως εφόσον ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανώλη, οι δυο οικογένειες έχουν κουμπαριά.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την δική της πλευρά, κατηγόρησε τον μάρτυρα Δημήτρη Ντογκούλη για «ομερτά» με την αντιπρόεδρο της εξεταστικής Μαρία Συρεγγέλα να της καταλογίζει πως «δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης. Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας. Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε».

Οι παρακάτω διάλογοι είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικοί για την ένταση που επικρατεί εντός της εξεταστικής επιτροπής:

Μακάριος Λαζαρίδης: Η αθλιότητα έχει και όριά της. Λέει το ΠΑΣΟΚ πως ο Ξυλούρης είναι κουμπάρος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ πάνω στον πανικό του έχει μετατραπεί σε αυριανισμό. Σας διαβάζω την ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θέλω κι εγώ ένα λεπτό να μιλήσω.

Μαρία Συρεγγέλλα: Μιλήσατε περισσότερο από όλους.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι κάνετε; Γιατί κλείνετε το μικρόφωνο;

Μαρία Συρεγγέλλα: Δεν θα έρχεστε εδώ για να μιλάτε όσο θέλετε επειδή στην Ολομέλεια έχει μπει χρονοδιακόπτης.

Φωνές από Κωνσταντοπούλου

Μαρία Συρεγγέλα: Μην παίζετε με τα νεύρα και την ψυχική υγεία όλων μας. Μας κάνετε μπούλινγκ και μας απειλείτε.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Έχετε δώσει το λόγο σε όλους! Πείτε τον μάρτυρα να ρωτήσει τον πρωθυπουργό, σε αυτόν τον Χλύκα που έχει καταδικαστεί γιατί του έδωσε τα θαλάσσια πάρκα; Από τα πρόβατα στα ψάρια….

Ευαγγελία Λιακούλη: Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει τον αδερφό του κυρίου Ξυλούρη, τον Μανώλη. Γνωρίζουμε ότι η οικογένεια Μητσοτάκη είναι κουμπάροι με την οικογένεια Ξυλούρη.

Μακάριος Λαζαρίδης: Σας δείχνω την άθλια αφίσα του γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ, λέτε σε αυτήν για κουμπαριά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είστε χειρότεροι από τον αυριανισμό του ‘80.

Ευαγγελία Λιακούλη: Να γίνετε υπουργός, σας το εύχομαι, γι’αυτό πασχίζετε. Το ΠΑΣΟΚ λέει πως είναι κουμπάροι οι δυο οικογένειες. Είναι ή δεν είναι; Τον πάντρεψε τον Μανώλη τον Ξυλούρη;

Μακάριος Λαζαρίδης: Η βελόνα δεν ξεκολλάει…

Ευαγγελία Λιακούλη: Παίζει πάλι σκετς ο κύριος Λαζαρίδης.

Τα επίμονα ερώτηματα της Μιλένας Αποστολάκη για τον «Μάκη»

Στην κατάθεση του ο Δημήτρης Ντογκούλης ιδιοκτήτης ΚΥΔ και πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις μέσα από τα επίμονα ερωτήματα της Μιλένας Αποστολάκη για όσα έχουν καταγραφεί στον διάλογο που βρίσκεται εντός της δικογραφίας που φέρεται να είχε με τον πρώην αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Λευτέρη Ζερβό και κυρίως τις αναφορές του στον «Μάκη» και στον χαρακτηρισμό «γκάγκστερ» για τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μπαμπασίδη.

Ο μάρτυρας, όταν ρωτήθηκε ποιος είναι ο «Μάκης», ο Δημήτρης Ντογκούλης απάντησε πως «θα πήγαινα να δω τον Βορίδη», διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως τελικώς δεν πήγε ποτέ. Στην συνέχεια ο μάρτυρας, απαντώντας και πάλι σε σχετικά ερωτήματα, άφησε αιχμές εις βάρος του πρώην πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκο Μπαμπασίδη, τον οποίο και είχε χαρακτηρίσει ως «γκάνγκστερ», λέγοντας πως «επειδή είχε στεγνή και σκληρή συμπεριφορά, γι’αυτό τον είπα έτσι». Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Μακάριου Λαζαρίδη, ο Δημήτρης Ντογκούλης κατέθεσε πως συγγενικά πρόσωπα της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Ευαγγελίας Λιακούλη κάνουν αιτήσεις ΟΣΔΕ μέσω του ΚΥΔ του.