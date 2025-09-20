Στα κάγκελα βρίσκονται οι επενδυτές, που εμπιστεύτηκαν το ελληνικό κράτος, μικρομεσαίοι και μεσαίοι, καθώς λήγει σε 10 μέρες η προθεσμία εκταμίευσης χρημάτων που δικαιούνται από το πρόγραμμα LEADER και δεν βλέπουν φως στον ορίζοντα. Λόγω σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, οι προβλεπόμενες επιδοτήσεις από τα προϋπολογισμένα 200 εκατομμύρια έχουν μπλοκαριστεί από τις αρχές καλοκαιριού, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να χάσουν τα λεφτά τους εκείνοι που ήδη ξεκίνησαν να δημιουργούν το project τους, ακόμα και με τραπεζικά δάνεια. Που σημαίνει ότι αν δεν πληρωθούν από το πρόγραμμα LEADER, θα έχουν εφιαλτικές εξελίξεις με τις Τράπεζες.

Αρχές Αυγούστου με αποκλειστική συνέντευξη που είχε κάνει η HuffPost με τον αρμόδιο Υπουργό Κώστα Τσιάρα, είχε λάβει την διαβεβαίωση του ότι θα δοθούν εγκαίρως οι επιβεβλημένες παρατάσεις, πριν λήξει η προθεσμία με ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου. Παράταση η οποία είναι ακόμα στον αέρα, διότι οι υπεύθυνοι της αρμόδιας Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμα το… συζητούν! Σπάζοντας, βεβαίως, την υπομονή και τα νεύρα των επενδυτών.

Το συγκεκριμένο θέμα το συζητήσαμε με τον κ.Κώστα Χαραλαμπόπουλο, οικονομολόγο, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Solomonk consultants, ο οποίος μας αποκάλυψε ότι εστάλη επιστολή στον υπουργό κ.Τσιάρα, ζητώντας επειγόντως συνάντηση μαζί του, μαζί και με εκπροσώπους των ελλήνων μικρομεσαίων επενδυτών, για την άμεση επίλυση του φλέγοντος προβλήματος.

Παραθέτουμε τη συνέντευξη σε βίντεο μέσω Teams.