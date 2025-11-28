Στους διαδρόμους της Βουλής, εδώ και μέρες μυρίζει έντονα καφές. Και όχι όποιος κι όποιος. Ο «φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναμένεται να λάβει κλήση για το εκ νέου ραντεβού του με την εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις 11 Δεκεμβρίου. Το μεγάλο στοίχημα; Αν θα παρουσιαστεί, καθώς όπως είναι γνωστό, την πρώτη φορά, πριν από λίγες ημέρες, επέλεξε να… στρίψει διά υπομνήματος.

Στην «γαλάζια» πλειοψηφία, πάντως, λένε, ότι έχει αρχίσει να εξαντλείται η υπομονή τους και επιφυλάσσονται, για την περίπτωση που δεν θα είναι… Άγγλος στο ραντεβού του ο «φραπές», για τη βίαιη προσαγωγή του. Το μόνο που μένει να αποδειχθεί είναι αν ο «φραπές» θα εμφανιστεί ή αν θα αφήσει για άλλη μια φορά τους βουλευτές της εξεταστικής με το… ποτήρι στο χέρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως μια ημέρα αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, όπου εντός της Ολομέλειας θα αρχίζει η συζήτηση του προϋπολογισμού, προγραμματίζεται να περάσουν για τον δικό τους… «καφέ» στην εξεταστική επιτροπή οι Χρήστος Μπουκώρος (ΝΔ) και Μανόλης Χνάρης (ΠΑΣΟΚ). Και όπως σημείωναν γύρω από το Περιστύλιο τι καλύτερο από λίγο εκλεκτό πολιτικό καφέ την ημέρα που ξεκινά η δημοσιονομική «μάχη»;

Ο Δεκέμβρης των καταθέσεων συνεχίζεται και μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι ίδιες πληροφορίες λένε πως στις 17 Δεκεμβρίου προγραμματίζεται να περάσουν το κατώφλι της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ οι Γιάννης Μπρατάκος και Σταύρος Παπασταύρου, ενώ την επομένη, 18 Δεκεμβρίου, την σκυτάλη αναμένεται να λάβουν οι Γιώργος Μυλωνάκης και Άκης Σκέρτσος, ολοκληρώνοντας, εκτός απροόπτου, αυτόν τον κύκλο έρευνας.