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Ως καταλληλότερη εναλλακτική λύση προκρίνεται η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, η οποία διαθέτει τη χωρητικότητα που απαιτείται για τη συγκεκριμένη δίκη.

Η δικάσιμος αναμένεται να προσδιοριστεί στα τέλη του 2026, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου θα οριστικοποιήσει τον τόπο συνεδρίασης εντός εξήντα ημερών.

Το Δικαστικό Συμβούλιο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης του Χρήστου Τριαντόπουλου, κρίνοντας ότι οι προφορικές κυβερνητικές οδηγίες δύνανται να θεμελιώσουν αδίκημα παράβασης καθήκοντος.

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Μια αλλαγή δεκαετιών διαμορφώνεται στον χάρτη της ελληνικής δικαιοσύνης, καθώς όλα δείχνουν ότι το Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών, με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Χρήστο Τριαντόπουλο και ακόμη τέσσερα πρόσωπα, δεν θα διεξαχθεί στην ιστορική αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Η αίθουσα του δικαστικού μεγάρου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, η οποία φιλοξένησε και τα πέντε προηγούμενα Ειδικά Δικαστήρια της Μεταπολίτευσης, κρίνεται από νομικούς κύκλους ανεπαρκής για να καλύψει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις μιας τόσο πολυπρόσωπης ακροαματικής διαδικασίας. Το ζήτημα της χωρητικότητας γίνεται ακόμα πιο έντονο από τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο κτίριο του Αρείου Πάγου, ενώ περιορισμούς εμφανίζει και η αντίστοιχη αίθουσα της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

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Στο επίκεντρο του προβλήματος βρίσκεται η ανάγκη παρουσίας ενός ευμεγέθους δικαστικού σχηματισμού, που θα αποτελείται από 13 τακτικούς ανώτατους δικαστές και 6 αναπληρωματικούς από τα δύο ανώτατα δικαστήρια της χώρας, καθώς και η παρουσία συνηγόρων υπεράσπισης, παραγόντων της δίκης και δεκάδων συγγενών των θυμάτων που αναμένεται να παραστούν προς υποστήριξη της κατηγορίας.

Η αίθουσα τελετών του Εφετείου

Ως επικρατέστερη λύση προβάλλει πλέον η αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, η οποία διαθέτει χωρητικότητα άνω των 400 θέσεων και έχει αποδείξει στο παρελθόν την ικανότητά της να διαχειριστεί μεγάλες δίκες, όπως εκείνη της Χρυσής Αυγής. Η επιλογή αυτή, ωστόσο, θα απαιτήσει τεχνικές παρεμβάσεις και προσαρμογές στην έδρα, ώστε να διασφαλιστεί τόσο η ομαλή διεξαγωγή μιας δίκης με κοινωνική βαρύτητα όσο και η αποφυγή εικόνων που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο παρελθόν.

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, καθώς μετά την έκδοση του παραπεμπτικού βουλεύματος αναμένεται η κλήρωση των δικαστών από τη Βουλή. Ο πρόεδρος του Ειδικού Δικαστηρίου θα κληθεί εντός διαστήματος έως 60 ημερών να προσδιορίσει τη δικάσιμο, η οποία τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026, καθώς και τον τόπο συνεδρίασης.

Το παραπεμπτικό βούλευμα

Στο επίκεντρο του παραπεμπτικού βουλεύματος βρίσκεται η νομική αντιπαράθεση γύρω από τη φύση και τη νομιμότητα των εντολών που δόθηκαν τις κρίσιμες ώρες μετά τη σύγκρουση των τρένων. Η υπεράσπιση του Χρήστου Τριαντόπουλου υποστηρίζει ότι ο θεσμοθετημένος τομέας ευθύνης του αφορούσε αποκλειστικά την κρατική αρωγή στους πληγέντες από φυσικές καταστροφές και όχι επιχειρησιακές παρεμβάσεις σε τόπο σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Επιπλέον, οι συνήγοροι του πρώην υφυπουργού υποστήριξαν ότι μια τηλεφωνική, προφορική εντολή από την ηγεσία του Μεγάρου Μαξίμου –και συγκεκριμένα από τον τότε υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννη Μπρατάκο– στερείται νομικής υπόστασης, καθότι οι αρμοδιότητες ενός υφυπουργού ανατίθενται αποκλειστικά με επίσημη πρωθυπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάτι που στην προκειμένη περίπτωση δεν συνέβη.

Το Δικαστικό Συμβούλιο, ωστόσο, απέρριψε αυτούς τους ισχυρισμούς, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δίκη. Ειδικότερα, έκρινε ότι οι προφορικές οδηγίες και κατευθύνσεις από το ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο αρκούν για να… γεννήσουν υπηρεσιακό καθήκον υπό την έννοια του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος, ανεξάρτητα από την απουσία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παράλληλα, αξιοποιώντας παλαιότερη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι δικαστές υπογράμμισαν ότι οι διοικητικές αποφάσεις και η βούληση της διοίκησης δεν αποκλείεται να είναι προφορικές, αρκεί να μπορούν να αποδεικνύονται.

(Πηγή: dikastiko.gr)