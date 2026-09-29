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Στο εδώλιο του Ειδικού Δικαστηρίου παραπέμπεται ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την υπόθεση των χειρισμών στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μετά την απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Το δικαστικό συμβούλιο υιοθέτησε την πρόταση του αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Δημήτρη Μητρουλιά, με αποτέλεσμα ο πρώην υφυπουργός να παραπέμπεται σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

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Η κατηγορία αφορά τους χειρισμούς που έγιναν στον τόπο της τραγωδίας μετά τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών και ειδικότερα τις παρεμβάσεις στον χώρο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία περισυλλογής των θυμάτων.

Τι είχε υποστηρίξει στην απολογία του ο Τριαντόπουλος

Κατά την απολογία του ο κ. Τριαντόπουλος είχε αρνηθεί την κατηγορία που του αποδίδεται υποστηρίζοντας πως ο ρόλος του στον χώρο της τραγωδίας περιοριζόταν αποκλειστικά στην κρατική αρωγή και στην ενημέρωση των πολιτών, χωρίς καμία εμπλοκή σε επιχειρησιακές ή ανακριτικές αποφάσεις. Μάλιστα, φέρεται να απέδωσε τα περί παρακολούθησης και συντονισμού του που αναφέρονται στο κατηγορητήριο σε «παρανόηση του περιεχομένου δελτίων Τύπου που εξέδωσα την περίοδο εκείνη», ενώ χαρακτήρισε «αυθόρμητη συνάντηση» για «ανταλλαγή απόψεων» τη σύσκεψη παραγόντων της 3/3/2023 όπου φέρεται να αποφασίστηκε το αποκαλούμενο «μπάζωμα» του χώρου.

Ο ίδιος είχε υποστηρίξει πως δεν είχε καμία αποφασιστική συμμετοχή σε ενέργειες όπως η μεταφορά χωμάτων, η μετακίνηση βαγονιών ή οι εργασίες επίστρωσης, επισημαίνοντας ότι αυτές αποφασίστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους αρμόδιους φορείς, επιμένοντας πως οι βασικές παρεμβάσεις στο πεδίο είχαν ήδη πραγματοποιηθεί πριν από τη δική του άφιξη.

«Οι εκχωματώσεις και οι μεταφορές έγιναν την 1η και 2α Μαρτίου, ενώ εγώ βρέθηκα στο σημείο για πρώτη φορά το απόγευμα της 3ης Μαρτίου, αποκλειστικά για ενημέρωση και δημόσια δήλωση», φέρεται να είπε απολογούμενος.

Με πληροφορίες από dikastiko.gr