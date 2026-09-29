Δεκτό έκανε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας το αίτημα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σχετικά με την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.
Με απόφασή του, το δικαστήριο διέταξε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στο πλαίσιο της εξέτασης θα ερευνηθούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις, καθώς και τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS και MMS.
Παράλληλα, θα ελεγχθούν οι εφαρμογές επικοινωνίας και δεδομένων που βρίσκονται στη συσκευή, μεταξύ άλλων το Viber, ενώ σε περίπτωση που εντοπιστούν διαγραμμένα αρχεία, θα επιχειρηθεί η ανάκτησή τους.
Η εξέταση του κινητού αναμένεται να προσθέσει νέα στοιχεία στη δικαστική διαδικασία, καθώς θα διερευνηθούν οι επικοινωνίες και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών συνεχίζεται, με την κατάθεση συγγενών των θυμάτων.
(Πηγή: dikastiko.gr)