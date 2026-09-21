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Η μητέρα περιέγραψε τα όνειρα της 22χρονης φοιτήτριας Ιατρικής και κατηγόρησε τη διοίκηση του ΟΣΕ για αμέλεια.

Το δικαστήριο συνεχίζει τη διαδικασία εξέτασης μαρτύρων, ενώ αναμένεται η απόφαση για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη.

Η εισαγγελέας πρότεινε την ανάκτηση δεδομένων από τη συσκευή για την πλήρη διερεύνηση των επικοινωνιών του κατηγορουμένου.

Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα έχουν παραπεμφθεί συνολικά τριάντα έξι άτομα από διάφορους αρμόδιους φορείς και οργανισμούς.

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Με δάκρυα στα μάτια και εμφανώς συγκινημένη, η Άλμα Λάτα, μητέρα της 22χρονης Κλαούντια Λάτα που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία στα Τέμπη, κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, περιγράφοντας την κόρη της, τα όνειρά της και τη ζωή που είχε δημιουργήσει στην Ελλάδα η οικογένειά της εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Η κατάθεση της μητέρας της Κλαούντιας εντάσσεται στη διαδικασία εξέτασης συγγενών και μαρτύρων των θυμάτων, η οποία συνεχίζεται σήμερα στο δικαστήριο. Παράλληλα, αναμένεται η απόφαση επί του αιτήματος για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

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Η εισαγγελέας έχει ήδη προτείνει την άρση του απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή, προκειμένου να εξεταστούν οι εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα SMS και MMS, καθώς και δεδομένα από εφαρμογές όπως το Viber. Σε περίπτωση εντοπισμού διαγραμμένων αρχείων, προτείνεται επίσης να επιχειρηθεί η ανάκτησή τους.

Στη δίκη έχουν παραπεμφθεί συνολικά 36 κατηγορούμενοι από τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, τη Hellenic Train και τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων.

«Η κόρη μου ήθελε να γιατρέψει τον κόσμο»

«Τρεισήμισι χρόνια περιμένουμε», είπε ξεκινώντας την κατάθεσή της η Άλμα Λάτα. Περιέγραψε πώς ήρθε στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια και εγκαταστάθηκε αρχικά στο Μακρυχώρι και στη συνέχεια στη Λάρισα, όπου μαζί με τον σύζυγό της απέκτησαν τρία παιδιά.

«Προσπαθούσαμε να χτίσουμε μια οικογένεια για να είμαστε πρότυπο στην κοινωνία. Τα τρία μου παιδιά ήταν πρότυπο στο σχολείο, σημαιοφόροι και οι τρεις. Είχαν αγάπη για το διάβασμα», ανέφερε. «Η Ιατρική ήταν πάντα μέσα στην καρδιά της Κλαούντιας. “Να γιατρέψω τον κόσμο”, μας έλεγε».

«Το κακό είχε γίνει. Μου κατέστρεψαν τη ζωή μου, την οικογένειά μου. Κατέστρεψαν την ψυχή των παιδιών μου. Γιατί να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να φταίω; Γιατί να φύγουν άδικα 57 ψυχές;», είπε.

«Δεν ξέρω πόσα λεπτά έζησε η κόρη μου. Η κόρη μου πέθανε αβοήθητη μέσα σε ένα βαγόνι», είπε με δάκρυα στα μάτια.

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Η Άλμα Λάττα διατύπωσε επίσης ισχυρισμούς σχετικά με τη μεταφορά φορτίων από εμπορικές αμαξοστοιχίες, καθώς και για ενέργειες που, κατά την ίδια, έγιναν μετά το δυστύχημα και είχαν ως αποτέλεσμα να χαθούν ή να αλλοιωθούν στοιχεία.

Οι αναφορές σε Πατέρα, Καραμανλή και σταθμάρχες

Απευθυνόμενη στον πρώην επικεφαλής του ΟΣΕ Σπυρίδωνα-Κλέαρχο Πατέρα, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των κατηγορουμένων, είπε «Κύριε Πατέρα, έπρεπε να τρέχουν τα τρένα με 80 χλμ., πήγαιναν όμως με 160 χλμ. Κύριε Πατέρα, έκανες τίποτα για την ΕΡΓΟΣΕ, για να κάνουν ανάκληση στα τρένα και να κατεβάζουν τις ταχύτητες; Δεν έκανες τίποτα. Ήξερες και δεν έκανες τίποτα». «Ήσασταν ανεύθυνοι για την ασφάλεια των πολιτών. Πάνω από τα λεφτά τους, μας βλέπουν σαν αριθμούς», συμπλήρωσε, «Πώς το 2023 δύο τρένα βρέθηκαν στην ίδια γραμμή;»

Αναφερόμενη στον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, δήλωσε: «Όλα αυτά τα συστήματα ασφαλείας, ένα να λειτουργούσε, θα ζούσε η κόρη μου». Υποστήριξε μάλιστα ότι το σύστημα συνολικά είχε αποτύχει λέγοντας ότι ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΡΑΣ «έκοβαν εισιτήρια θανάτου, τίποτα δεν έβλεπαν μπροστά».

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Η Άλμα Λάτα αναφέρθηκε και στον σταθμάρχη Βασίλη Σαμαρά, επισημαίνοντας ότι, κατά την άποψή της, οι ευθύνες δεν περιορίζονται στο πρόσωπό του. Έθεσε ερωτήματα για τη στελέχωση και τις βάρδιες στη Λάρισα, αλλά και για τις ελλείψεις σε επικοινωνίες και συστήματα ασφαλείας.