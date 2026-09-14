Δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, κυρίως νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών, στην Λάρισα. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026 (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ολοκληρώθηκαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, οι οποίοι περιέγραψαν τη συναισθηματική τους οδύνη και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν κατά την αναζήτηση της αλήθειας.

Οι οικογένειες κατήγγειλαν την κρατική διαχείριση της τραγωδίας και τις συνθήκες της έρευνας, εκφράζοντας την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης μέσω της δικαστικής διαδικασίας.

Η εισαγγελέας πρότεινε τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στο κινητό τηλέφωνο του κατηγορούμενου σταθμάρχη, συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης τυχόν διαγραμμένων αρχείων και επικοινωνιών.

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Με τις καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασία- Μαρία Πλακιά, Θωμαή Πλακιά και Χρυσή Πλακιά ολοκληρώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ήταν μια συναισθηματικά φορτισμένη συνεδρίαση όπου οι γονείς των νεαρών παιδιών που σκοτώθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα περιέγραψαν την αγωνία των πρώτων ημερών, τον αγώνα που έδωσαν για να αποκααλυφθεί κάθε πτυχή της υπόθεσης και στο τέλος την ελπίδα τους για να αποδοθεί δικαιοσύνη.

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Μετά τις καταθέσεις η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατασχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας.

Συγκεκριμένα την διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στην συσκευή για να γίνει έλεγχος στα εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS,MMS καθώς και στις εφαρμογές όπως viber και σεε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγεγραμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

«Κάποιοι αποφάσισαν να το πετάξουν στον κάδο της Λάρισας»

Από την οικογένεια Βλάχου πρώτη κατέθεσε η μητέρα του Βάιου Βλάχου Μαρία Θεοδωρή. Αναφέρθηκε στην αγωνία μαζί με τον Χρήστο Βλάχο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας να μάθουν για τη τύχη του παιδιού τους και την βοήθεια που δεν έλαβαν εκεί παρά μόνο από τους εθελοντές.

«Είδα μια ανύπαρκτη πολιτεία σε σχέση με τους εθελοντές» κατέθεσε η κα Θοδωρή και στην συγκλονιστική στιγμή που κάποιο υπάλληλος από το νεκροτομείο την παρακάλεσε σκύβοντας και κρατώντας της από τα πόδια να μην μπει στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Τότε όπως κατέθεσε αποφασίστηκε να γίνει η αναγνώριση με την διαδικασία του DNA.

Στη συνέχεια κατέθεσε σχετικά με την έρευνα που πραγματοποίησε με τον Χρήστο Βλάχο ψάχνοντας κάθε σημείο στη Λάρισα για να εντοπίσουν το λόφο από τα χώματα που μεταφέρθηκε από το πεδίο της σύγκρουσης καταλήγοντας τελικά στο οικόπεδο Πανδρεμμένου όπου βρέθηκαν συντρίμια αντικείμενα και βιολογικό υλικό.

«Κάποιοι αποφάσισαν να το πετάξουν στον κάδο της Λάρισας» προσθέτοντας για την σύγκρουση πως «αν είχαν κάνει σωστά την δουλειά τους δεν θα γινόταν αυτό».

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«Ο Βάιος Βλάχος θα είναι πάντα 34 ετών. Εγώ η μάνα του πάντα 59 γιατί στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ο χρόνος σταμάτησε και για τους δυο μας».

Στην συνέχεια κατέθεσε ο Χρήστος Βλάχος τονίζοντας μεταξύ άλλων πως το δυστύχημα στα Τέμπη ήταν μια «κρατική δολοφονία. Ευθύνεται αποκλειστικά το Κράτος» προσθέτοντας πως η δικογραφία είναι σημαντική γιατί έδωσε «σάρκα και οστά» στην αφηρημένη «έννοια» της διαφθοράς.

Τόνισε πως με την απόφαση του δικαστηρίου μπορεί να βελτιωθεί η δημόσια διοίκηση και να μην «βάζουν εύκολα υπογραφές» μιλώντας για την σύμβαση 717.

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«Δεν μπορώ να κοιτάξω το παιδί μου στο μνήμα γιατί δεν μπορώ να δώσω απαντήσεις. Θεωρώ ότι στο τέλος αυτής της δίκης θα μπορώ να σταθώ απέναντι του και του πω τι έκανα» κατέθεσε ο Χρήστο Βλάχος.

«Μαζί μεγάλωσαν τα δύο παιδιά, μαζί δολοφονήθηκαν»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο πατέρας της Αναστασίας Πλακια, Δημήτριος Πλακιάς. «Μαζί μεγάλωσαν τα δύο παιδιά, μαζί δολοφονήθηκαν» ανέφερε ο κ. Πλακιάς μιλώντας και για τις ανιψιές του Θωμαή και Χρυσή Πλακιά, κόρες του Νίκου Πλακιά.

Κατέθεσε και ο ίδιος για τις συνθήκες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας επισημαίνοντας την σημαντική συνεισφορά των εθελοντών.

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«Το πρώτο ψέμα της κυβέρνησης έπεσε νωρίς. Οι γερανοί δεν ήταν για τους νεκρούς. Οι γερανοί πήγαν για να φτιάξουν την σιδηροδρομική γραμμή επειδή έρχονταν εκλογές και δεν ήθελαν να φαίνεται τίποτα» κατέθεσε σχετικά με την υπόθεση του «μπαζώματος» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο βιολογογικό υλικό και στα οστά που βρέθηκαν στο Κουλούρι, στο σημείο όπου μεταφέρθηκαν τα συντρίμμια των δύο αμαξοστοιχειών.

«Τα πήραμε και έγινε δεύτερη κηδεία» κατέθεσε ο κ. Πλακιάς και τόνισε πως έχει εμπιστοσύνη στους δικαστές για να αποδώσουν δικαιοσύνη. «Είστε η τελευταία μας ελπίδα, έχουμε εμπιστοσύνη σε σας» κατέθεσε ενώ μιλώντας για το «ανθρώπινο λάθος» τόνισε πως αυτό δεν υφίσταται όταν δύο τρένα κινούνται 12.5 λεπτά στην ίδια γραμμή.

Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κατέθεσε πως ξεκίνησε τις έρευνες για να μάθει την αλήθεια για τον τρόπο που πέθαναν οι κόρες του. Κατέθεσε για το πόρισμα Άγγλου τεχνικού συμβούλου και γι το βίντεο της Λεπτοκαρυάς που δείχνει την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχείας και πως αυτά τα δύο στοιχεία νομικοί άλλων των οικογενειών τους είπαν ότι δεν τους «συμφέρει».

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Αναφέρθηκε στην «κακή δημοσιότητα» που ακολούθησε όταν πλέον η υπόθεση των Τεμπών ήταν συνεχώς στην επικαιρότητα και τόνισε πως ο κόσμος και η κοινωνία ξεσηκώθηκε και βγήκε στους δρόμους για τα παιδιά τους.

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«Πιστεύω στην δικαιοσύνη. Δεν ήρθα για εκδίκηση. Στο τέλος πρέπει να βρούμε την αλήθεια» τόνισε ο κ. Πλακιάς και αναφέρθηκε στην πολιτική εκμετάλλευση των Τεμπών.

Στο τέλος κατέθεσε η Σοφία Ζαροπούλου, μητέρα των διδύμων η οποία ζήτησε από το δικαστήριο να «βάλει το μαχαίρι στο κόκκαλο». «Ακόμα οι τάφοι είναι ανοιχτοί και περιμένουν δικαιοσύνη» ανέφερε ολοκληρώνοντας την κατάθεση της.

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